面對印太安全挑戰　前北約盟軍司令：臺灣扮演重要角色

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）前北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令史塔福今（30）日表示，要解決印太區域的各種挑戰，避免分歧演變成衝突，臺灣將扮演重要角色。

由臺美日三方智庫所主辦的「2018 印太安全對話」週四上午在臺北舉行，今年的主題為「自由與開放的印太區域倡議」。外交部長吳釗燮、美國在臺協會處長酈英傑（Brent Christensen）、英國在臺辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton），以及多位臺灣外交國防事務官員與各國駐臺代表皆出席。

史塔福（James G. Stavridis）今日受邀發表專題演講，與談印太地區的地緣政治及面臨的安全挑戰。提及中國在南海地區的填海造島及軍事部署，史塔福認為這是當前印太區域安全上最大的挑戰，也最有可能衍生衝突。

史塔福表示，維護印太地區的和平及穩定不能單靠美國一己之力，而需仰賴區域周邊友好國家的團結合作，他也強調區域國家必須展開對話才能避免衝突，「我們必須用外交手段解決這個問題（南海衝突），但這必須仰賴雙方投注相當的努力。」

提及臺灣在印太區域的角色，史塔福表示「臺灣扮演重要角色」，他也認為良好的臺日關係對區域的未來至關重要。

至於臺美間的合作，史塔福則指出，除了經濟上的夥伴關係，臺美可以在醫療外交及人道救援的領域展開更多合作，包括協助區域國家建造診所、學校、取水設施等。他強調要維護區域的和平及穩定，除了集體安全（collective security）之外，也必須尋求經濟合作及各項「軟實力」的交流，「這些（合作）或許個別上看起來僅是微不足道的行動，但將所有行動整合在一起，他們便能創造真正的安全。」

此外，外交部長吳釗燮今日也首度談起臺灣的印太策略，包括在區域提倡民主化、透過實施新南向政策協助南亞及東南亞國家發展經濟及建設，以及加強防衛能力並尋求與理念相近的國家合作。

▶︎ 外交部長吳釗燮30日出席臺美日三方智庫共同舉辦的印太安全對話（攝影：鄧佩儒）

吳釗燮提及政府挹注了美金35億元在新南向國家執行各種建設及發展計畫，「透過我們在交通、運輸、營造方面的專長，（臺灣）在區域的未來發展上可以扮演更重要的角色。」

強調維護一個自由與開放的印太區域需要仰賴集體的努力，吳釗燮也呼籲理念相近的國家一同合作並「捍衛國家受平等及尊嚴對待的權利。」

最後，吳釗燮也提及，要維持區域的和平、穩定及繁榮，區域內的國家必須要強化其民主制度。他表示，臺灣的民主化及公民社會發展經歷，能作為區域內其他國家的典範，臺灣也非常願意和其他國家分享民主經驗。

印太安全對話由外交部委託遠景基金會、美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作辦理。