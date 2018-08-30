開放泰國免簽恐生安全疑慮？ 移民署親上火線解釋  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣2016年開放泰國遊客來台免簽證，日前有報導指出許多旅客持觀光簽證入台，卻從事非法工作，其中以色情行業為主，引發外界對於放寬泰國免簽的安全疑慮。移民署對此表示，對泰國遊客免簽停留天數只有14日，將研擬配套機制，並嚴格查訪，加強查緝治安熱點處所。

《蘋果日報》今（30）日報導，配合政府新南向政策，台灣自2016年開放泰國遊客來台旅遊免簽證，但是根據審計部引用移民署數據指出，截止今（2018）年3月為止，以旅遊簽來台，卻從事其他目的的旅遊高達1424人，其中435人從事色情活動，更有324人行蹤不明。

內政部移民署今日發布新聞稿，為防制開放泰國免簽所衍生的違法違規情事增加，移民署已造冊列管異常旅客名單，並於入境時對異常旅客加強詢問。並與相關治安機關共同執行聯合查察勤務，加強查處治安熱點處所，並針對已查獲之違法違規者，依規定管制一定期間不得來台。

此外，外交部於2017年12月14日已貼出公告，泰國旅客以免簽入境時，皆比照菲律賓旅客、入境時須提供財力證明、訂房紀錄等資料，藉此有效確認及掌握其在台行蹤資料，且為防範泰國遊客透過免簽政策來台從事不法情事，自今年8月1日起，泰國旅客來台免簽證停留天數由30日縮短為14日。