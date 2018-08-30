毛利企鵝每年冬泳何處？國際研究團隊揭謎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）還記得「快樂腳」（Happy Feet）裡有一隻頭頂有黃色鳳冠的企鵝嗎？牠是隻峽灣企鵝又被稱作毛利企鵝，是冠企鵝的一種。為了進一步暸解牠們的生活習性，有科學家展開追蹤並研究牠們，新的研究成果已經在29日發表於「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）上。

綜合外媒報導，為了多暸解毛利企鵝（Eudyptes pachyrhynchus）的日常生活，紐西蘭奧塔哥大學動物學系研究人員Thomas Mattern領軍的國際研究團隊日前展開「Tawaki Projet」，也就是毛利企鵝計畫，並在為20隻毛利企鵝繫上衛星追蹤器，遠距離觀察其動向。

國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）列為受威脅「易危」的毛利企鵝，每年12月都自己展開6800公里的馬拉松長泳到他處覓食，至於是前往何處又在當地如何生活，一直令人好奇。

動物學家一直認為毛利企鵝應該都留在紐西蘭南部沿岸生活，畢竟牠們的身影早已和這裡的天然景色融為一體了。Thomas Mattern告訴《法新社》為何當初會想要深入研究這群毛利企鵝，他說是因為「毛利企鵝有80%的時間都在海洋裡，我們也不清楚牠們在作些什麼，更不清楚牠們的飲食狀況」。

首次傳回數據時，Thomas Mattern表示，剛開始，他想說這些數據應該不對。但很快的，他卻完全驚呆了，他問自己，毛利企鵝們是要去那裡啊？

據資料顯示，毛利企鵝的目的地是位於南極路途中一個暖流與寒流的交會區域，之後再從此區返回紐西蘭。原本20隻企鵝身上帶有追蹤器，但其中15隻身上的機器在長泳途中掉了，只有5隻毛利企鵝傳回資訊，從其中一隻母企鵝發現，牠竟然用了67天航行6801公里，而公企鵝則是在77天跑了5597公里到如此遠的地方。

但為何要跑這麼遠呢？科學家認為，在還沒前往紐西蘭土地生活前，牠們或許是源自一群生活較南方的企鵝祖先，但一切都只是推測，若想要進一步暸解就需要進行其他研究，方可揭開謎團。