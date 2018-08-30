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許麗娟內定升任教育部國教署長　73年來首位女性

內定署長的許麗娟國教行政資歷豐富完整，並且負責幼托整合等重大政策的規劃及執行。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/08/30 14:33

左為邱乾國,右為許麗娟 (圖片由台灣英文新聞合成,照片來源:國教署官網)

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）教育部國教署將出現首位女性署長！副署長許麗娟內定升任署長，創下台灣教育史上，第一次由女性出任國教署長的紀錄！

《自由》報導，現任國教署長邱乾國以健康因素向教育部長葉俊榮請辭獲准，將改調參事兼12年國教課綱推動辦公室執行秘書。南部近日遭嚴重水患，邱乾國兩度南下視察受災學校，並協助今(30）日中小學順利開學，國教署長一職重要性由此可見。

內定署長的許麗娟國教行政資歷豐富完整，並且負責幼托整合等重大政策的規劃及執行。

許麗娟不是教育本科出身，她畢業於台大圖書館系，且獲得台大圖書館學研究所碩士學位。考上公職後，最早曾任台北縣（新北市）教育局課長，後進入教育部，陸續出任國教司專員、國教司科長、中教司科長、國教司專門委員、國教署國中小組副組長、國中小組組長，繼而出任國教署副署長。

教育部「國教署」全名是「國民及學前教育署」，設置於民國102年1月1日。其前身是1945年台灣省行政長官公署教育處，1947年改制為省教育廳。

國教署長迄今有3任，首任署長是吳清山(後由林騰蛟代署長)，第二任為黃子騰，2016年由現任署長邱乾國接掌。26任省教育處長、省教育廳長及國教署長清一色是男性，許麗娟出線，成為73年來首位女性署長。
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