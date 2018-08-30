「金氏浪漫」大膽重組現實　日當代藝術家誠品畫廊9月8日開展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）誠品畫廊將邀請日本藝術家金氏徹平（Teppei Kaneuji）來台舉辦個展，其作品風格奇異浪漫且超現實，給予日常生活中物品新面貌帶來耳目一新的感受，展覽將於9月8日至10月7日止，開幕當天藝術家將於現場創作並舉行絹印活動。

相隔7年，誠品畫廊將邀請藝術家於9月8日​開展「金氏徹平：浪漫的羈絆」，這次將展出40多件新舊作品，且令人期待的是，金氏徹平即將於誠品畫廊現場創作，粉絲可以近距離目擊藝術家熱騰騰的新作！另外，開幕當日現場將舉辦絹印活動，大家可以攜帶個人織品布料在上面印製。



金氏徹平作品（照片來源：Jane Lombard Gallery）

日本當代藝術家金氏徹平，擅長使用多種媒材拼貼出視覺饒富趣味的作品。其中，「白色釋放」系列為藝術家的代表作，使用日常生活中隨處可得的塑膠物品，包含動漫公仔、洗臉盆、曬衣架甚至疏通馬桶的吸把，覆蓋上白色樹脂後的物品失去原本的意義跟面貌，並將他們重新推疊起來，成為集結趣味、科幻、浪漫的超現實存在。



《白色釋放》（照片來源：誠品畫廊）

「金氏徹平：浪漫的羈絆」將於9月8日至10月7日開展，不僅帶來「白色釋放」系列，亦包含首次亮相的「醇金」、「如何不完全消失」、「水煮白日夢」、「遊戲、舞與結構」等系列作品，金氏徹平將「拼貼」的概念擴大應用於生活上，發揮想像力重新詮釋個人與物、物質與空間、生命與自然現象的關係，重新給予現實世界一種浪漫的定義。

金氏徹平在1978年出生於日本古都京都，2003年畢業於京都市立藝術大學研究所，專攻雕塑，目前定居於京都並於母校任教。曾參加過各大美術館的展覽，例如法國龐畢度中心梅斯分館、日本廣島市立當代美術館、東京森美術館、荷蘭鹿特丹維特・德維茨當代藝術中心等，於2009年創下橫濱美術館「最年輕藝術家個展」紀錄，2013年在北京尤倫斯當代藝術中心舉辦大型個展。



（圖片來源：誠品畫廊）



（圖片來源：誠品畫廊）



作品試印（照片來源：Teppei Kaneuji Instagram）



（圖片來源：誠品畫廊）