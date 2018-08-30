壓力大假日瘋狂補眠 當心「類嗜睡症｣上身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）現代人長期壓力大、營養不均衡及長期缺乏運動，假日瘋狂補眠、叫都叫不醒，當心恐是「類嗜睡症｣上身。

23歲的小李從事高壓力的業務工作，由於對新工作還不上手，加上公司業績壓力大，常常半夜才下班回家，一到假日就倒頭呼呼大睡，可以不吃不喝連續睡了36個小時，期間只起床上個廁所。前往精神科診所檢查，臨床診斷為「類嗜睡症｣。

楊聰才身心診所院長楊聰財醫師表示，近來常常有患者主訴工作或開會時常常無意間睡著，或是白天根本爬不起來上班，懷疑自己罹患了「嗜睡症｣。經診斷後發現大部分是長期壓力、焦慮、憂鬱、生悶氣等負面情緒累積引起的嗜睡問題，並非罹患嗜睡症，也顯示民眾對於嗜睡問題充滿迷思，通常經過專業的紓壓訓練及調整作息後，嗜睡現象就會有明顯的改善。

楊聰財醫師說，「原發性嗜睡症」對成年人來說並不是常見的疾病，發生率不到5%，是一種不該睡覺時會突然睡著的疾病，病患會發生不可抑制性的睡眠行為，例如：有些人會走路走一走突然睡著，或是講話講一半突然睡著，這是屬於重度的嗜睡症疾病，需要接受藥物治療。

「類嗜睡症｣並不等於是「嗜睡症｣！楊聰財醫師解釋，「類嗜睡症｣發生的原因相當多而複雜，包括長期壓力累積的疲憊感、長期睡眠不足，或是肥胖、憂鬱症、睡眠呼吸中止症，以及特殊遺傳疾病等，也會出現嗜睡問題；另外也可能與藥物或酒精等物質濫用有關，特別是鎮靜助眠藥物。民眾若有長期嗜睡現象，最好尋求專業醫師協助診斷，避免影響生活及工作。