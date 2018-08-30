求職變「被結婚」？21歲港女福建實習 返港配偶欄竟多一人

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合報導）根據《BBC中文》報導，日前一名21歲的香港女子，在網路上看到中國福建招募化妝學徒，便前往應徵，隨後卻被遊說成為婚慶司儀，並參與模擬新娘的結婚過程，經考試合格才能正式錄取。

不料，在模擬的過程中，公司竟要求她與一名年輕男子共同簽署「申請結婚登記聲明書」，女子雖一度懷疑案情不單純，但最終還是被說服簽字。

女子回港後，驚覺自己慘遭人利用了：她的配偶欄上，居然多了個陌生男子的名字！

其實這樣的假結婚真騙局手法，在香港和中國越來越猖獗，根據香港《經濟日報》報導，港女與居於深圳的中國人「結婚」可賺8萬元，如「丈夫」居於較遠的福建、海南島，更可多賺一萬元。

據報導，某婚姻仲介表示，律師會全程代辦「結婚」儀式，完全不用「妻子」操心，對方會先付4萬元頭期款，而後3次前往中國辦證，每次付5,000元，成功申請「丈夫」到港定居，便可拿到剩餘酬金。

而這麼做當然不是沒有目的的，近來不少中國人想要移民到香港，無奈礙於戶籍法規，並未能實現，但有些人就發現，如與香港居民「結婚」，便可取得居港證件，以此衍生的犯罪事件也層出不窮。

也提醒民眾，求職時千萬要睜大眼睛，留意求職公司背景，免得成為冤大頭，甚至誤觸法律而不自知。