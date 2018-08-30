台中印尼主題假日商場開幕   盼帶動商圈發展

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）位於台中火車站前的東協廣場由於地處交通便利之處，是移工假日相聚的重要場所，台中市政府2016年起積極輔導在地東南亞特色產業於東協廣場向下扎根，並將東協廣場B棟6樓的閒置空間活化再利用，經過1年多的整備，「印尼主題假日商場」將於8月27日向大眾開放。

前身為第一廣場的東協廣場，交通便利，是移工假日聚集的地方，更有傳說中「big Sunday」的稱號，1發薪日的當周星期日，苗栗、台中、彰化與南投的移工都會來大採購，東協廣場的店家也大量備貨迎接超級星期天，「1個月營業額平均上億元」，移工們大肆採購3C產品尤其是手機、服飾，呼朋引伴大吃一頓，逛累了還可以唱歌、跳舞或在冰果室嗑瓜子喝椰子汁。

東協廣場B棟6樓之2前身為撞球遊戲休閒場所，已閒置多年，空間內堆滿老舊營業設備與雜物，經過一年多來的整備，現將以「印尼主題假日商場」的樣貌重新呈現。

目前商場的營運規劃將採月租與日租的經營模式，空間運用則分為「服飾用品區」、「台灣產品實驗區」、「農特產品展售區」、「連鎖加盟展售區」以及「舞台區」，現已招募平價與穆斯林服飾業者、印尼生活百貨、印尼傳統小吃以及台灣對穆斯林市場有興趣的業者進駐。