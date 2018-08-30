  1. 首頁
  2. 新住民

台中印尼主題假日商場開幕   盼帶動商圈發展

台中市政府將東協廣場B棟6樓的閒置空間活化再利用，經過1年多的整備，「印尼主題假日商場」將於8月27日向大眾開放。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/08/30 11:46
（圖片來源：台中市政府）

（圖片來源：台中市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）位於台中火車站前的東協廣場由於地處交通便利之處，是移工假日相聚的重要場所，台中市政府2016年起積極輔導在地東南亞特色產業於東協廣場向下扎根，並將東協廣場B棟6樓的閒置空間活化再利用，經過1年多的整備，「印尼主題假日商場」將於8月27日向大眾開放。

前身為第一廣場的東協廣場，交通便利，是移工假日聚集的地方，更有傳說中「big Sunday」的稱號，1發薪日的當周星期日，苗栗、台中、彰化與南投的移工都會來大採購，東協廣場的店家也大量備貨迎接超級星期天，「1個月營業額平均上億元」，移工們大肆採購3C產品尤其是手機、服飾，呼朋引伴大吃一頓，逛累了還可以唱歌、跳舞或在冰果室嗑瓜子喝椰子汁。

東協廣場B棟6樓之2前身為撞球遊戲休閒場所，已閒置多年，空間內堆滿老舊營業設備與雜物，經過一年多來的整備，現將以「印尼主題假日商場」的樣貌重新呈現。

目前商場的營運規劃將採月租與日租的經營模式，空間運用則分為「服飾用品區」、「台灣產品實驗區」、「農特產品展售區」、「連鎖加盟展售區」以及「舞台區」，現已招募平價與穆斯林服飾業者、印尼生活百貨、印尼傳統小吃以及台灣對穆斯林市場有興趣的業者進駐。
新南向
移工
新住民
印尼主題假日商場

相關新聞

燦爛時光：東南亞主題書店　提供新住民「家」的感覺
燦爛時光：東南亞主題書店　提供新住民「家」的感覺
2018/08/29 15:13
台灣印尼產學交流合作 科技部助設科研中心
台灣印尼產學交流合作 科技部助設科研中心
2018/08/29 11:49
上教會學「一技之長」新住民融入台灣社會 揮別經濟陰霾
上教會學「一技之長」新住民融入台灣社會 揮別經濟陰霾
2018/08/29 11:21
新南向電子商務！貿協攜手PChome泰國館推免運活動
新南向電子商務！貿協攜手PChome泰國館推免運活動
2018/08/29 11:11
宏國費南多來台意外圓星夢　盼將台灣之美帶向國際
宏國費南多來台意外圓星夢　盼將台灣之美帶向國際
2018/08/28 18:35