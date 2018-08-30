維護就醫權益   在彰基說越南語也能通！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多越南新住民由於語言溝通不方便，身體不舒服時經常拖延就醫，彰化基督教醫院為服務當地越南朋友，特別聘請隨診口譯的「越南住民特別門診」，讓越南新住民及移工朋友也能安心就醫。

根據彰化基督教醫院統計資料，彰基每個月約有2,000名外籍病人就診。其中以越南國籍佔比最高為36%，第二名為中國籍約佔31%，第三名為印尼籍約11%。許多新住民由於語言不通，身體不適時經常不願就醫，彰基因此聘請越南口譯人員隨診，希望讓越南朋友在沒有語言障礙的就醫環境下，得到所需要的醫療照護及溝通支援。

除了隨診口譯人員外，門診診間更備有「線上即時通譯軟體」，BEasy線上真人視訊口譯APP，帶給患者有溫度的翻譯協助，讓醫療人員和越南就醫朋友在手機視訊翻譯溝通下，達成就醫無障礙之理想環境。

越南籍的陳氏香，來台十多年，曾因胃不舒服就醫卻因為語言不通，在與醫生溝通時頗具困難，本次到彰基的「越南住民特別門診」就診，有口譯人員帶她看診、檢查等服務，不懂的地方也能夠隨時請教，真的非常方便。

越南新住民在口譯的協助下就診（圖片來源：彰化基督教醫院）

隨診口譯人員高氏專表示，8月2日開始擔任翻譯及服務越南朋友，感覺彰基計劃這個服務很方便，給予他們很大的幫助。

彰基副院長陳秀珠表示，彰基為改善東南亞新住民及移工因語言障礙導致就醫困難，確保醫療安全、提升醫病溝通與關係，同時呼應及支持政府「新南向政策」的施行，積極參與衛福部「多國語言醫療照護翻譯服務計畫」開設「越南，住民特別門診」，以提供友善醫療服務環境前提，減少移工及新住民就醫服務障礙。

彰基「越南住民特別門診」自8月2日起，每週一及週四上午「家庭醫學科161診」，歡迎越南朋友多加利用。