鄭性澤冤獄案求償 法院判補償1728萬餘元

（中央社記者蘇木春台中30日電）鄭性澤被控殺警案無罪定讞後，他針對冤獄聲請補償新台幣2161萬元，今天台中高分院准予補償1728萬8000元，其餘金額駁回。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，鄭性澤因犯殺人等案件，經台中高分院判處死刑，最高法院駁回上訴判決確定後，鄭性澤聲請再審，經台中高分院裁定停止刑罰執行開始再審，未經許可持有槍械及殺人部分均改判無罪確定。

鄭性澤從民國91年1月5日起因逮捕、羈押至105年5月3日共5233日，扣除鄭性澤執行所犯的持有槍械罪處有期徒刑2年及罰金易服勞役180日，共計執行911日，予以扣除後，餘4322日。

台中高分院再審確定判決，認定鄭性澤有遭刑求取供的情形，鄭性澤在警詢及偵查中的自白，不具任意性，所自白的內容也與事實不符，不能作為被告不利認定的證據，案件公務員行為有違法或不當的情節。

鄭性澤羈押期間長達5233日，雖經再審判決無罪確定，但羈押時年正值青壯年時期，因受長期羈押幾乎耗去人生最精華的部分，喪失人身自由，家庭拖累、個人正常生命歷程中斷，失去發展自我機會，更因面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，所受損害甚鉅。

鄭性澤請求以每日新台幣5000元為請求基礎，計算羈押4322日補償2161萬元，台中高分院合議庭審判長張靜琪、陪席法官李雅俐、受命法官陳葳審酌上情，考量案件發生時鄭性澤未婚、與父母及弟同住的家庭狀況，可認定鄭性澤為家庭重要經濟支柱。

合議庭今天決定，以補償每日4000元為適當，共補償1728萬8000元，其餘請求部分，難認有據，應予駁回。

民國91年1月5日鄭性澤與男子羅武雄等人，到台中豐原「十三姨KTV」飲酒，羅武雄因細故憤而拿出槍枝對天花板與酒瓶開槍。警方獲報到場發生槍戰，蘇姓刑警與羅男因中彈死亡。

鄭性澤被指控持槍射殺蘇姓刑警，最高法院在95年判處鄭死刑定讞，案經台灣高等法院台中分院檢察署檢察官，以發現新事證為由聲請再審，台中高分院105年5月裁定再審，成為檢方為定讞死刑犯提再審首例，台中高分院106年10月26日撤銷原判決，改判鄭性澤無罪。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830