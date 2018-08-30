退休改革惹民怨 強人普丁罕見電視直播作出讓步

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）俄國6月宣布將提高退休年齡，引發反彈聲浪，總統普丁支持率大幅下滑，他29日罕見地進行電視直播演說，親上火線向民眾說明這不得人心的政策。

《美聯社》報導，為了安撫民眾，普丁（Vladimir Putin）宣布，女性退休年齡從現今的55歲提高至60歲，而非原本規劃的63歲，因為「女性扮演了極為重要的角色」。然而，男性退休年齡依舊照計畫從60歲調高至65歲。

向來作風強悍的強人普丁，甚少讓步，也鮮少透過電視演說發表政策，顯見退休改革具爭議之程度。事實上，由於近年來油價下跌，俄國2014年併吞克里米亞後又遭西方國家制裁，使其經濟萎靡不振，加上極低的生育率，勞工延後退休勢在必行。

普丁在演說中疾呼，這項改革不能再推遲，若不推行，俄國年金體系終將崩毀，「懇請大家諒解」。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）逮住這次機會，號召9月9日全國示威抗議，卻於27日莫名被逮、羈押30日，理由竟是為了7個月前一場未獲批准的示威活動。在這不容異議的俄國，此一發展似乎也不意外。

俄國平均壽命並不高，女性78歲，男性更只有67歲。民眾大嘆，不知能不能活著領到退休金。在國際上總是展現強人形象的普丁，民生經濟問題恐怕仍是其軟肋。