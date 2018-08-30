〈時評〉台灣充斥不邏輯的討論  該怎麼辦

「語言」是人類溝通的重要工具，但在使用這個工具時，無論是在生活上還是在工作上、常會出現「溝通不良」的問題，進而衍生出不必要的誤解。那麼問題出在哪呢？其實就是講話的邏輯性不夠，人們常用主觀來討論客觀問題，又或是將原本可以用方法及量化討論的事情，卻僅僅討論方法，以及禮貌理性不分。而錯誤的邏輯思考與溝通模式，從媒體、政府高層、管理階級...等各行業都可以見到，並且一代一代不斷的惡性循環。如果可以增進邏輯能力，我們將增進溝通與執行效率，並降低社會、人力、金錢資源的浪費。

【如何有效討論問題】

作者建議討論問題時，依照以下的方式作為思考，以免進行沒有效率的討論。首先要先釐清問題是屬於哪種問題。

1. 邏輯問題

2. 主觀問題

3. 客觀問題

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1. 邏輯問題的案例：「蓋核能有電，不蓋就沒電。」用若P則Q的規則檢驗。

2. 主觀問題的案例：「這碗麵你覺得好吃嗎？」針對個人的問題是主觀問題，就不用討論。

3. 客觀問題的案例：「這碗麵你覺得大家會覺得好吃嗎？」這是統計問題，應該收集數據來加以討論大多數人的喜好。換言之客觀問題必須定性定量討論，也就是找出方法(定性)，並討論完整的客觀數據(定量)，不該做馬牙齒的定性討論(後面會介紹馬牙齒的討論的意義)。但我們仍然要認知到有些事情，是不得不定性討論，如：討論事情用一個全新方法時，暫無數據時必須先用定性討論研究方法來收集數據，之後再來定量分析。或是永遠難以有數據：如發傳單讓到店客人變多，理論上有相關，但數據可能難以取得，或永遠不知道。

目前討論事情的方式，見圖1

圖1

1.邏輯討論→正確的語句，很少。

2.主觀討論→以自我認知為主的討論，多。

3.可以完整討論卻不完整的客觀討論→定性討論、馬牙齒的討論，很多。

4.不得已的半客觀討論→難以定量討論，只能定性討論，少。

5.完整的客觀討論→定性+定量，少。

由上述就可以發現我們的溝通到底哪裡出了問題。

【馬牙齒的討論】

據說英國科學家法蘭西斯‧培根(Francis Bacon)講過一個故事：「約在1432年，一群有知識的貴族在爭論馬到底有多少顆牙齒，這場爭論持續了13天，這些貴族們參考了許多書籍，仍爭論不修。到了第14天，一位年輕修士受不了這些長篇大論，就跑到院子將馬的嘴巴張開，計算牙齒的數目後回報貴族們。有趣的是：貴族們知道之後，竟然惱羞成怒，將年輕修士痛打一頓後再趕走。」這就是荒謬，明明可以直接得到答案，偏偏提出一堆理論來爭辯。

【馬牙齒討論的實際案例-台灣的空汙】

介紹馬牙齒討論的實際案例，近年來空汙日益嚴重，然而各種胡言亂語相繼出現。認為火力發電是空汙主因，或是認為主因是來自汽機車而非境外，火力發電比汽機車的空汙多。這些都是不看客觀數據的主觀猜測，都是不負責任的說法。正確作法應該是直接看實際數據，再來下定論，與針對性的來找解決方法。目前實際狀況可參考圖2。

圖2

詳細內容可參考「空汙中的PM2.5主要來自境外，而不是汽機車與火力發電」。

【演繹邏輯簡述】

大多數邏輯問題都是演繹邏輯最基礎部分出問題，也就是不理解若p則q的內容。若p則q是判斷前提的句子到結論的句子，這兩句的推論是否具正確性。

認識前提與結論的關係

例題：猴子與會爬樹，兩者的關係，見表1、圖3。

表1

編號 語句 前提到結論 正確性 1. 猴子，會爬樹。 p→q 正確。

當第一句話是對的，將導致下列三句的正確性

2 猴子，不會爬樹 p→~q 一定錯誤 3 不是猴子，會爬樹。 ~p→q 可能正確，也可能錯誤， 因為貓咪、豹也會爬樹。 4 不是猴子，不會爬樹 ~p→~q 可能正確，也可能錯誤， 狗、馬就不會爬樹。

註：符號 " ~ "是否定

註：前提p →結論 q正確，稱作若p則q成立。

圖3

所以「猴子會爬樹」可以很清楚的知道三件事情

1. 不是猴子，會不會爬樹，都是有可能的。

2. 爬樹，可以是猴子，也可以不是。

3. 不爬樹，一定不是猴子。

演繹邏輯常見錯誤、與正確說法

由上述我們可以知道

1. 貓(~p)會爬樹(q)、狗(~p)不會爬樹(~q)，所以討論否定前提與其結果的推論都有可能發生。因為以否定前提為前提時，都是可能對、也可能錯，所以當我們討論否定前提為前提沒意義。

2. 會爬樹(q)的動物有猴子(p)、會爬樹的動物(q)也有貓(~p)，所以當我們討論「倒果為因」，以結果回推前提是沒意義的。因為以結果為前提時，都是可能對、也可能錯，所以當我們討論結果為前提沒意義，也就是倒果為因的討論無意義。

3. 由1.與2.的錯誤可知，不可以討論以~p為前提的內容，以及以q為前提的內容。我們要如何強化語氣呢?換句話說，已知「猴子，會爬樹，必然成立」，不爬樹，一定不是猴子。所以就是「若p則q成立(p→q) 」，必然能說「若~q則~p成立(~q→~p)」。

演繹邏輯錯誤的原因

中文的「換句話說」、「反過來說」，最後都變成「因為p＝q，所以~p＝~q」，如：蓋核能有電，不蓋核能就沒電，但這是不對的。因為生活上大多都是p→q，如：人會死，我們總不能說：不是人就不會死，因為動植物也會死。

【結論】

我們可以發現生活周遭，充斥著不邏輯的語句，許多的主觀討論，許多的馬牙齒討論，而少有人會使用正確的邏輯觀念，完整的客觀，或不得已的半客觀討論事情。本文要呼籲大家要以客觀事實、正確邏輯性、並避開有語病的描述，來加以討論。當我們熟悉這些後，這些對於增進溝通、執行工作的效率會大大的改善，進而降低社會、人力、金錢資源的浪費。

大家或許會把邏輯的問題當作小問題，認為可以溝通就好，但這種想法是嚴重的錯誤，因為一堆邏輯的小問題就會累積成為社會的大問題，同時還因為媒體的不時出現的假新聞，以及大家因為討論事情的不邏輯，沒效率便改為修辭學來討論事情，(作者指的修辭學意指：用權威、大小聲、假統計...等)，因此邏輯不好豈不是造成社會動盪的根源，不得不慎。

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想知道更多邏輯的內容，可以參考此書 「台灣人一定要懂的邏輯」

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只有少數人是講道理的，而且還是在很少的時候……哲學家、邏輯學家與數學家羅素(Bertrand Arthur William Russell)

只有邏輯可以打敗不邏輯的廢話……波提思