台關貿網路攜泰工業院　簽訂跨國貿易區塊鏈合作協議

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台關貿網路與泰國工業院於昨（29）日簽訂跨國貿易區塊鏈合作，象徵雙方維持緊密合作並承諾共同提升競爭力。

今年4月17日關貿網路股份有限公司(以下簡稱關貿網路)，攜手財政部關務署一同舉辦記者會慶祝成功將台泰電子產證系統上線，使泰國電子產證透過關貿網路直達台灣海關。

近月來更積極與泰國及新加坡展開雙邊區塊鏈技術介接，關貿網路公司表示將積極將區塊鏈技術應用於跨國貿易物流及其他領域，以創新科技打造台灣成為國際貿易便捷程度之領先者。

跨國貿易區塊鏈合作由台灣關貿網路與泰國工業院GS1及CAT Telecom公司，在台灣駐泰國代表處童振源代表及工業院（FTI）董事長Mr. Suphant Mongkolsuthree見證之下，昨（29）日於泰國曼谷簽訂。

成立於1967年的工業院（Federation of Thai Industries, FTI），為泰國最大的民間工業團體，會員高達10,000家企業，FTI定期為泰國政府提供相關產業資訊與政策建議，影嚮力舉足輕重，GS1在泰國則隸屬為FTI旗下，為全球制定及推廣國際通用的供應鏈標準組織。

這次，透過與泰國GS1及CAT Telecom之合作，關貿網路將台灣自主研發之區塊鏈技術推廣至泰國，強化台泰雙邊貿易相關文件交換的安全性，應用範圍從原產地證明到商業發票，加強國際貿易夥伴間的透明度及信任度。



關貿網路董事長許建隆表示，台泰區塊鏈平台合象徵著兩國貿易邁向一個重要的里程碑。關貿網路公司率先研究區塊鏈在貿易通關領域中的應用並開發新服務，例如貿易文件、商業憑證與智能合約的結合，期望建立一個貿易資訊驅動金流的生態體系。另外，關貿網路公司看準區塊鏈技術特性與現有提供服務結合創造的商機，積極推動「區塊鏈+」概念，未來將逐步開發於全球貿易、食品安全、保險、電子支付等相關領域之應用，同時整合相關夥伴，打造創新服務生態系。



台灣駐泰國代表處童振源表示，台灣與泰國是非常緊密的經濟夥伴，台灣是泰國的第三大投資國、第一大外商群體，非常樂見台灣公司與泰國企業合作，落實新南向政策。