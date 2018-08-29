請投資人多加利用公開資訊觀測站「財務重點專區」之資訊

櫃買中心統計，全體興櫃公司(不包含金融業)107年上半年度營收約2,737億元，成長幅度約8%；107年上半年度整體稅前純益總計達139億元，成長幅度約57%。在每股盈餘方面，每股盈餘2元以上者有40家，每股盈餘為獲利者總計154家，占全體興櫃公司達6成以上，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。

櫃買中心表示，為提供投資人更多元化查詢，公開資訊觀測站設置有各項投資專區(如財務重點專區、債信專區、私募專區及公開收購專區等)，彚整各類型資訊供投資人參考，其中「財務重點專區」係將公開資訊觀測站所揭露之各項重要資訊作一財務重點彙整，藉由可表現出企業營運體質及財務結構概況之九大指標作提醒，當公司符合九大指標所列情事時，將以紅色標記顯示。興櫃「財務重點專區」所揭示的資料，主要係依興櫃公司申報公告的最近期財務報告內容或其他已於公開資訊觀測站揭露之最近期相關資訊，由系統更新後揭示於「財務重點專區」。

櫃買中心另配合興櫃公司107年第2季財報之公告申報更新興櫃公司財務重點專區相關資訊，經統計，相較前次106年度財報公告後財務重點專區名單，107年第2季財報公告後新增列入財務重點專區名單有9家、除列有12家。按現行財務重點專區提供的查閱方式，可依股票停止買賣、全體興櫃公司、全體外國興櫃公司、產業類別、或個別公司等不同方式查詢，投資人可多加查詢利用。