新北打造校園新運動-防疫四部曲「巡、倒、清、刷」

即將開學之際，新北市政府副市長呂衛青今(29) 日到新莊區思賢國小與新莊幼兒園巡視開學前防疫準備工作， 與思賢國小的學生們一同參與登革熱 防治宣導，透過教學將「巡、倒、清、刷」打造成校園新運動。

呂副市長表示，市府極度重視這次登革熱疫情的防治工作， 暑假其間全市各校均已完成校內環境消毒作業， 新莊區的學校更在開學前完成第2次的噴藥除蚊作業， 並且每日皆有專人巡視、清除校內可能的孳生源， 也為各班準備防蚊液，提供師生臨時性的使用，讓師生在開學後， 有一個安心的就學環境。

本次活動針對「清除孳生源注意事項」及「 示範防蚊液正確噴灑方式」做說明，師生也一起到校園內進行「巡、 倒、清、刷」的教學活動。現場學童認真聽講， 努力跟著副市長一起動手清刷。另新莊幼兒園在開學前夕， 老師們也都挽起衣袖卯足全力為開學做最後清掃， 認真地清理幼兒活動室裡的各個角落學習區， 並備妥各式衛教宣導單，張貼於園區內外與網頁平臺， 讓今年的開學前大掃除，格外具有登革熱防疫教育意義。

為了加強防範登革熱的傳播， 新北市政府教育局在暑假各項會議或研習皆納入防疫宣講， 如新進教師研習、全市校長會議以及各行政組長研習等， 亦要求新莊區學校一線防治人員，接受相關防疫研習， 開學後各級學校落實定期依「自我檢查表」加強巡檢， 進行積水容器清理，並於開學後將登革熱相關知能融入課程、 活動中，希望孩子們在校園裡習得防疫技能後，能帶回到家中， 成為第一線的防蚊小尖兵。呂副市長呼籲維持環境清潔、 消滅孳生源是防治登革熱的根本之道，其中有賴於學校、家長、 所有居民通力合作，共同清除所有可能孳生病媒蚊的地點， 希望這次的登革熱疫情能儘快平安落幕。