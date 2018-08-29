富邦金控2018年上半年稅後淨利312億元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2018年上 半年會計師查核之財務數字及營運狀況。 金控旗下各子公司獲利皆顯著成長，富邦金控2018年上半年稅後 淨利312億元，較去年同期成長67.1%，每股盈餘(EPS) 2.91元。富邦金控已於本月9日公佈7月份自結稅後淨利113 .33億元，創下歷年同期次高，累計今年前7月自結稅後淨利達4 26.05億元，較去年同期成長25%；每股盈餘達4.02元， 持續穩居金控同業第一。

富邦金控總資產持續穩健成長，至2018年6月底， 總資產首度突破7兆元大關，達7兆1,888億元， 較去年同期成長9.2%，穩居國內第二大金控公司。 受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注， 2018年6月底富邦金控淨值達5,056億元，較去年同期成長 13.1%，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)為 0.88%及12.45%，皆較去年同期顯著提升。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了經營績效表現亮麗， 富邦金控在永續經營(ESG)的努力也深獲國際專業機構肯定。2 018年，富邦金控已連續兩年年入選MSCI 永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，並入「富時社會責任新興市場指數」( FTSE4Good Emerging Index)成分股。此外，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為多元金融業( Diversified Financials)台灣金融業最佳評等A級。

富邦人壽業務及投資穩健成長 FYP及FYPE位居市場前三大

2018年上半年富邦金控旗下各子公司獲利表現亮眼，「 獲利雙引擎」富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達82. 6%。富邦人壽2018年上半年稅後淨利190.84億元， 較去年同期大幅成長122%。富邦人壽2018年上半年總保費收 入（Total Premium）達2,727億元，較去年同期成長5%， 為市場排名第二。其中初年度保費收入（First Year Premium）達961億元， 主要來自於投資型商品市場需求提升， 傳統分期繳壽險亦較去年同期成長8%所帶動；續年度保費收入達1 ,766億元，佔總保費（TP）貢獻度約65%。2018年上半 年初年度等價保費（FYPE）收入255億元， 來自台北富邦銀行的貢獻明顯提升，新契約價值(VNB) 132億元，由於傳統分期繳商品貢獻保持穩定，VNB/FYPE 比例較去年同期提升，達52%。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，2018年上半年達3兆5, 714億元，較去年同期成長9.4%。總投資收入為681億元， 較去年同期大幅成長29.6%，經常性收益為投資收益主要來源。 由於資本利得表現良好，外匯損失亦較去年同期改善，避險前、 後投資報酬率分別為4.73%、3.89%，皆優於去年同期。 負債成本持續改善，截至2018年6月底為3.68%； 由於新契約銷售組成使得首年成本降低， 損益兩平點亦較去年同期降低為2.73%； 承保及投資面表現穩健，富邦人壽維持良好正利差。

台北富邦銀行淨利息收入穩定成長 持續推出各項創新的生活金融服務

北富銀2018年上半年稅後淨利103.42億元， 較去年同期成長19.8%。受惠利息淨收益及金融商品收益增加， 帶動淨收益達236億元，較去年同期成長11.4%。 財管業務手續費淨收益較去年同期成長7.6%， 主要來自財管投保業務皆有成長。 由於企業放款與個人放款穩定成長，推升全行放款較去年同期成長7 .9%，並超越市場平均5%； 房貸及其他消金放款佔比則持續提升。

企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，年成長11.8%， 中小企業授信佔比穩定提升，餘額年成長8.9%。淨利差( NIM)上半年持平，若包含剩餘資金用於換匯交易(SWAP)操 作，NIM較去年同期提升9bps。截至今年6月底， 北富銀新台幣活存比持續提升至54.5%，存放比亦提升至86. 7%；外幣存放比加計外幣債券投資，整體外幣資金運用比率達63 %，較去年同期提升9.1%。資產品質仍維持優異水準，2018 年6月底逾放比率0.2%，備抵呆帳覆蓋率達668.83%。

北富銀以「金融即生活 生活即金融」為價值主張，多方運用金融科技技術， 將金融服務融入客戶的生活場景， 持續推出各項創新的生活金融服務，並積極推動普惠金融， 提高行動銀行實動客戶數。

富邦產險連續第37年穩居市場龍頭 富邦證券各項業務維持市場領先

富邦產險2018年上半年直接簽單保費204億元， 成長幅度優於市場達5.5%，市佔率24.1%，總保費、 個人險、企業險市佔率皆為市場第一，連續37年蟬聯產險市場龍頭 。2018年上半年稅後淨利26.03億元，較去年同期成長38 %。由於審慎控制業務品質，自留綜合率優於去年同期為85.7% 。

富邦產險大陸子公司富邦財險2018年上半年總保費收入為人民幣 4.67億元，自留綜合率104.4%優於去年同期。 富邦財險目前在大陸廈門、福建、大連、遼寧、重慶、 四川等地共計有64處營業據點，外資市佔率排名第八。

富邦證券各項業務維持市場領先地位，經紀市佔率提升至6.16% ，帶動2018年上半年稅後淨利11.8億元，較去年同期成長4 1%。富邦證券2018年上半年經紀單點市佔率、SPO承銷金額 市佔率皆穩居市場第一。今年上半年發行之ETF檔數及資產規模持 續成長，ETF資產規模達1,062億元，較去年同期成長61% ，市場排名第二。

富邦銀行(香港)淨利息收入成長 富邦華一銀行深耕大陸市場

富邦銀行(香港) 2018年上半年稅後淨利達港幣5億元，較去年同期大幅成長61 %，主要受惠利息淨收入提升及廈門銀行相關收入大增。 由於調整放款結構得宜，企業貸款成長帶動放款餘額成長6%。 此外，香港銀行市場利率上升，也帶動富邦銀行(香港)存放利差及 淨利差擴大。資產報酬率(ROAA)及股東權益報酬率( ROAE)皆較去年同期顯著成長。

富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場之重要發展平台。2018年 上半年由於嚴控貸款利率並調整放款結構，帶動放款收益率提升， 淨利差年增25bps至1.7%。資產品質維持穩健，截至今年6 月底逾放比降至1.49%。目前富邦華一銀行擁有25個營業據點 ，覆蓋大陸主要城市，包括上海、北京、天津、深圳、南京、蘇州、 昆山、成都、武漢、西安、廣州（籌）等， 是大陸服務據點最多且覆蓋範圍最廣的台資銀行。