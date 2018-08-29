(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，馬來西亞對中國一帶一路計劃戒心，愈來愈強，現在甚至禁止外國人，購買中國主導的建案公寓，並強調不會對住在那裡的外國人，發行簽證。

《Newsweek》日文版報導，馬來西亞總理馬哈迪，在27日，表示禁止外國人，購買馬新邊境附近的建案「森林城市」。

報導介紹，森林城市由中資企業自2016年開始建造，位於馬來西亞南部填海造陸，得到的小島，面積為20萬平方公里，包含居住、商業、行政、教育、娛樂等多項功能，預計未來供70萬人生活。目前預計2026年，開始正式運作，並在2036年左右，正式完成建設。

報導介紹，由於本建案和中國企業有關，因此在中國也有販賣森林城市的公寓，導致投機客大量進場，甚至還有人從中國廣州，大老遠坐廉價航空，飛到馬來西亞南部城市柔佛，親自前往看屋，並當場成交。

不過，馬哈迪上任後，開始對中國投資計劃，轉爲質疑保守態度，除了關閉鐵路建設計劃外，還宣佈禁止外國人購買森林城市建案。《Newsweek》表示，馬來西亞表面上說禁止所有外國人，但真正的目標，應該是中國人。他甚至還威脅，不會發給住在森林城市建案的外國人簽證。

然而，《Newsweek》表示，除了中國人外，還有許多外國人已購買森林城市建案公寓，且該建案究竟能否如願完工，恐怕也還有待馬哈迪判斷。

拒絕中國熱錢玩垮房市！馬哈迪：外國人不准買「森林城市」