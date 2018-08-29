再見！美專家5具體方法 讓你從此揮別「資深壞習慣」

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）心理學研究指出，21天可以養成一種習慣，90天習慣會變成「穩定的習慣」。

而生命中那「資深壞習慣」，總是讓許多人有心想戒卻戒不掉。因此俄勒岡大學社會與情感神經科學實驗室主任，在時代雜誌(TIME)分享了5種科學認可的方法，幫助大家打破壞習慣：

1.一切都是腦內化學物質惹的禍！

多巴胺是一種腦內化學物質，它可以讓你「感覺良好」，而許多的不良嗜好、飲食習慣，例如：抽菸、甜食上癮都與大腦多巴胺(獎勵)系統脫不了關係。

因此一旦在抽菸或攝取糖份上獲得快樂與滿足，壞習慣很可能就此養成，而在高壓之下，我們更有可能去做那些我們不想做的壞習慣。

㋡你可以這樣做☛你可以多睡一點覺，定期鍛煉並選擇可以幫助你減壓的活動，像冥想就是一個不錯的選擇。​​

2.在甚麼情況下你的壞習慣總是蠢蠢欲動？

誘因是指，什麼樣的情況會觸發你的壞習慣。假設你是個老菸槍，你的誘因可能就是工作午休空檔、如果你是個甜食上癮者，你的誘因可能僅僅是網上搜尋菜單。除此之外，壞習慣更容易在同樣的誘因下被觸發，這也是為甚麼在特定環境下你會更想去抽菸或吃甜食。

㋡你可以這樣做☛生活上的重大變化可以幫助你打破壞習慣。因為你正在適應新的生活環境，也沒有過往的誘因能夠攪擾你，因此這是個養成新習慣的大好機會！

3.也許養成一個新習慣是個好辦法！

研究表明，當我們愈是抑制自己的想法時，事情愈有可能適得其反。在一項2008年的研究中，他們發現那些告誡自己不能吃太多巧克力的人，最後吃的比那些沒有警告自己的人還要多很多！

㋡你可以這樣做☛不是告訴自己不要做，而是找東西取代掉它。例如，假設你是個菸槍，在你每次想抽菸時，你要告訴自己去吃口香糖，而這樣可以讓你的大腦有更正面積極的力量去做改變。

4.找到一個更強的動機！

雖然已經用「好」習慣代替壞習慣了，如，嚼口香糖代替抽菸，但實際上，口香糖不會刺激腦內多巴胺，所以它不會像尼古丁一樣帶給你「快感」，因此你可能會一段難熬的「戒斷」過程，所以找到一個更強大的動機，可以大大提升你改掉壞習慣的成功率。

㋡你可以這樣做☛你知道吸菸或戒掉速食對你的健康有益，但若「好習慣讓你在世長壽，因此你有更多時間陪伴家人」也成為你的動機之一呢？

5.訂下精準的目標！

目標及策略下的精準明確，效果會比空泛目標來的好；與其設定一個「不吃餅干」的目標，不如就決定以後「不要走有甜點店的路線」。

㋡你可以這樣做☛仔細分析壞習慣都是在怎麼樣的誘因之下被觸發。如果你發現每次走到甜點店，都會無法克制自己吃甜食，那麼刻意避開這條路線，或許可以幫助你完全地戒斷。

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