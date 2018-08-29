台中公園添亮點　旋轉木馬造型廁所超吸睛

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為營造友善親子環境，台中市政府建設局為近日為全市公園廁所進行總體檢，針對7處公園內、17座廁所進行改善及新設親子廁所。

其中，台中公園內的五星級日式造景廁所、旋轉木馬造型廁所，以及平等街口廁所，都已完成親子設備增設，及老舊管線設備更新，日前開放使用。

由於廁所造型新穎亮眼，也成為遊客喜愛的打卡熱點之一。

建設局表示，新建景觀式廁所利用既有香菇造型涼亭，改造成粉嫩色系且帶有童趣的「旋轉木馬」造型廁所，讓公共廁所兼具使用性及觀賞性。家長帶孩子上廁所時，還能讓小朋友在木馬上騎乘休憩，希望帶給遊客驚喜。

而平等街口廁所考量男性使用的隱私性，及女性使用者的安全性，將男女廁空間對調，主體結構保留原有風格，在頂部太子樓前後兩側加裝採光窗、左右兩側加裝百葉窗，增加自然採光及通風性。除此之外，原木飾牆也由復古清水磚取代，整體仍保有濃厚的日式復古風格。

台中市政府建設局指出，配合兒少法「親子友善廁所」條款修正，市府推動「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫，編列總經費3595萬元。此計畫針對台中公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園等7處公園內，共17座廁所，進行尿布台、兒童安全座椅、兒童馬桶、兒童洗面盆等親子設施設置。

此外並考量年長者及行動不便人士，檢討廁間內扶手設置及調整蹲坐比例，創造全齡化公園廁所。全案已於3月1日動工，預計8月底全數完工。

建設局指出，市府編列預算1646萬元，改善及新設台中公園內4座親子廁所，打造更友善的親子休憩環境，其中的五星級日式造景廁所、新建旋轉木馬造型廁所、平等街口廁所等3座親子廁所，已於七夕當天開放使用。