(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，近日日本東京附近出現多起罹患德國麻疹（日文漢字寫作風疹，台灣也會使用此稱呼）病例，請民衆注意。

《NHK》報導，東京附近自上個（7）月下旬以來，德國麻疹人數不斷增加，其中東邊千葉縣，今（2018）年目前爲止累計人數，已經達到62人，居日本全國之冠。

報導介紹，千葉縣醫療人員透露，本月有一名69歲男子，因起疹子前往診所看診。雖然他沒有出現發燒，或是耳後淋巴結明顯腫大等常見病徵，但經詳細調查後，醫師發現他確實感染了德國麻疹。

因此，千葉縣保險醫師協會，緊急對縣内醫師發佈通告，要求診斷宜慎重，勿漏看德國麻疹，以免無典型症狀患者，感染他人。

千葉縣保險醫師協會副會長細山公子告訴《NHK》，就算症狀輕微，也可能將德國麻疹，傳染給他人，因此未得過德國麻疹，以及還沒打疫苗者，應該儘快接種疫苗，以保護孕婦和小孩。

以下整理自我國衛生福利部資訊：

德國麻疹可由接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染，且一般來說，自然感染或接種疫苗均可產生永久性的免疫。不過，如果孕婦感染德國麻疹，該病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒，可能會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷。

更詳細資訊，請自行前往衛生福利部網站查詢，或致電02-2395-9825。

【孕婦小心】東京附近德國麻疹患者持續增加