寒暑假很開心？英國孩童恐面臨長假缺糧危機

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）每當寒暑假即將來臨，應該是大部分小朋友最開心的時刻，但是一些台灣偏鄉來自弱勢家庭的小朋友，恐怕開心不起來，因為放長假意謂他們得開始擔心三餐沒有著落。

而英國的孩童與台灣的小朋友正面臨著同樣的狀況。

根據《CNN》報導，在英國有數百萬個低收入戶家庭，每到寒暑假期間就得面臨缺糧的巨大壓力，因為學期間免費的營養午餐，可能是學童唯一的糧食來源。

雖然上週，英國才公布了自2000年以來，最大的預算盈餘，然而全國各地的撙節措施，卻使得為期六週的暑假，成了一些爸媽的噩夢。

根據統計，在英國考文垂地區，有大約31%的孩童生活在貧窮當中，而學校免費的營養午餐，就是他們每天唯一的熱食來源。然而，學校一放長假，他們就得挨餓。

慈善機構「餵飽英國」（Feeding Britain）表示，近幾年來，英國貧窮的問題不減反增，許多家庭都在夾縫中求生存。面對這樣的情況，英國的一些教會和慈善機構，都會定期發放免費的餐點，讓有經濟困難的民眾免費領取。

慈善機構「護城河之家」（Moat House Community Trust），就在考文垂地區開辦了假期專案，於長假期間提供免費食物，給貧窮孩童和孤苦無依的民眾。

一名育有三名子女的單親媽媽表示，每到放長假期間，她就非常頭痛，因為全家的夥食費對她而言是沉重負擔，這樣的免費食物對她來說，簡直是天降甘霖。

根據「餵飽英國」最新統計，在英國有高達300萬名孩童，於長假期間有斷糧危機，且食物銀行的使用率年年攀升。

「杜魯梭信任」（Trussell Trust）食物銀行表示，他們於2017年4月和2018年3月間，向貧窮民眾發放了超過130萬個3日緊急食物包，比去年多了13%，而孩童是這些食物主要的需求者。

另一個慈善機構「公平分享」（FareShare）指出，他們將大賣場的食物，重新分配至社區，給予有需要的民眾。他們表示，目前「公平分享」幫助的團體數，較去年上升了44%，來到9653個團體。

從受贈者人數成長的現象來看，英國貧窮的問題正逐年升高，一方面也透露經濟警訊。

根據聯合國糧農組織統計，全球每年有超過10億人面臨飢餓威脅，近年異常的氣候，造成農業產量大減，而已開發國家又常有食物浪費，與營養過剩的問題，全球糧食分配不均，已經是不容忽視的嚴重問題。