想一窺神秘的基因檢測實驗室？這間生醫將開放參觀

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）當古典建築美碰上高科技生醫產業會迸出何種火花呢？亞洲水泥大樓是台灣第一棟帷幕牆建築，一樓騎樓沒有立柱，而使用懸挑的做法；窗戶採取下凹的工法形成浮雕，建構成古典優雅的建築外觀，而這棟重要文化資產經耗時3年的裝修後正式成為慧智基因的落腳處，未來也將對外開放實驗室參觀導覽。

40、50年代台灣建築系的學生對於王大閎建築師的作品絕不陌生，王大閎大師與貝聿銘同為哈佛同學，隨國民政府遷台後，成立大洪建築師事務所，規劃台灣許多知名建築如國父紀館，早年為遠東集團設計了許多建築，亞洲水泥大樓就是深具代表性的一棟。

很多人問為什麼會選擇此處呢？慧智基因創辦人蘇怡寧醫師說：「就是instinct！一種直覺」，也因為蘇醫師希望盡量保持原有建築的面貌，更加深了裝修的困難度，而這一等費時三年。

一樓大廳展示多幅台灣身心障礙藝術家作品。

一樓大廳展示了多幅的光之藝廊畫家作品，慧智基因長期與台灣身心障礙藝術家協會合作，以實際行動支持年輕人的創作，並讓整個空間注入藝術氛圍。從五樓到八樓則為實驗室樓層，運用最新科技的高階儀器進行基因檢測，在此更代表了現代與過去的結合。

有別於其他公司的開幕活動，蘇怡寧醫師邀請慧智基因的同仁親友們一同參與，開幕更推出限定的實驗室兒童闖關活動，帶小朋友進入實驗室內部進行體驗，

以及開放來賓參觀實驗室，並安排專業人員解說。此外，慧智基因宣布未來也將對外開放實驗室參觀導覽，讓更多民眾與專業人士都能進一步了解基因檢測的流程。