伊朗西部現巨洞　乾旱無雨土地大面積塌陷　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）靠天吃飯的農民最能感受大自然的變化，伊朗多年處於乾旱狀態，為了生活與農作物的生長，人們不得不往地底尋找水資源，但長期過度的抽取地下水，總有一天也有用盡之時。

法媒《France 24》報導，伊朗西部哈馬丹省(Hamadan)內一個村莊附近，8月19日出現一個面積約1平方公里、深60公尺的大洞，令居住在附近的2000位村民及專家學者擔憂的是，這個大洞的位置就距離一座太陽能電廠以及火力發電廠幾公里遠，並且鄰近一條重要的高速公路。而這個大洞的出現正因為連日乾旱，導致地下水位下降而塌陷。

一位牧羊人告訴當地媒體說，就在下午3時左右，他正好站在塌陷的大洞位置約20公尺處。忽然間聽到很大的聲響、同時揚起一陣煙塵，沒幾秒這個洞就出現了。很多村民都擔心這樣的事會發生在他們居住的地方，已要求當地官員找出解決方法。

（塌陷大洞影片請按此）

地質災害、工程和環境地質辦公室的總經理Amir Shemshak表示，會出現大面積的土地塌陷有許多原因，一是自然形成、一是人為因素。在自然的部份，可能是淹水或是地層滑動等，而在人為的部分則是因為長期過度抽取地下水，使得地下洞穴變的脆弱等種種因素造成上方土地大面積的塌陷。

然而，這個區域並不是首次出現這麼大的洞穴，因為這已經是哈馬丹省二十年間，出現第三個大洞了。雖然大部分的洞都出現在人口密集區附近，所幸無任何村莊與城市受到波及。France 24引述當地電視台的報導，這樣的大洞在伊朗全國計有90個，而光是在哈馬丹省就有25個。