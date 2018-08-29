外交部聯大推案三訴求　強調臺是聯合國永續發展重要夥伴

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）聯合國大會將於9月18日在紐約登場，外交部今（29）日表示，今年仍將不提加入聯合國案，而是著重在三大訴求，包括要求讓臺灣2,300百萬人有平等參與聯合國體系的機會。

外交部週三午間舉行記者會，由政務次長謝武樵及國際組織司司長陳龍錦說明我國今年針對聯合國大會期間的相關規劃及做法。

謝武樵表示，今年為延續去年推案的動能，因此將推案的主軸訂為「臺灣是落實全球永續發展目標的重要夥伴」，並著重於三大訴求，「我們希望能夠再次提醒世界，重視臺灣是區域跟全球一股理性、正向跟有貢獻的力量。」

▶︎ 外交部政務次長謝武樵29日說明我國今年聯合國大會期間的規劃及做法（攝影：鄧佩儒）

謝武樵指出，今年我國再度洽請友邦在聯合國大會總辯論期間為臺灣發言，並致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表達支持我國參與聯合國體系。

此外，為向全球各界表達臺灣的訴求，外交部長吳釗燮屆時將發表專文，而外交部也將推出宣揚臺灣落實永續發展目標的一系列迷你短片。

在聯合國大會期間，我國駐紐約辦事處也將舉辦和永續發展議題相關的活動，像是研討會跟說明會等，而民間團體、僑界及學界也將動員籌辦自發性活動。

謝武樵提及，雖然「我們的訴求跟往年沒有什麼特別的不同」，但外交部認為每年的訴求及行動應有一致性及連貫性，才能得到國人的支持及國際社會的肯定，並且同時與聯合國永續發展目標接軌。謝武樵強調，與往年不同之處是推動的「力道上要強一點、大一點。」

謝武樵也表示，考量到國內、國際及各方面因素，今年並沒有考慮要提入聯案，目前有沒有規劃吳釗燮率團赴紐約。

第73屆聯合國大會的總辯論將於9月25日至10月1日舉行，主題是「使聯合國與全人類相關：促進和平公平及永續社會的全球領導及共同責任。」

根據外交部，今年我國推動參與聯合國的三大訴求包括：聯合國應該解決2,300萬臺灣人民遭排除在外的情形、聯合國不該剝奪臺灣人民進入聯合國參訪及出席會議與活動的基本人權及我國媒體採訪聯合國相關會議的平等權利，以及聯合國應該確保臺灣享有平等有尊嚴，參與實踐聯合國永續發展目標的相關會議、機制及活動的權利。