「維骨力」10月起停止健保給付　年省1.2億健保支出

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）健保署今（29)日表示，許多人習慣使用的「維骨力」類藥品，10月起將取消健保給付。

自由報導，中華民國醫師公會全聯會去年底發函健保署，要求取消給付「維骨力」等含葡萄糖胺成分的31種指示用藥。經骨科、外科醫學會評估，健保署確定10月起取消31項指示用藥的健保給付，估計影響人數達12萬人，年省1.2億健保支出。

報導引述健保署醫審及藥材組組長戴雪詠說，健保署在8月23日發出公文，通知各醫學會及醫療院所，於今年10月起停止該項藥品的健保給付。

健保署先前曾指出，去年健保會委員提案全面取消指示藥的給付，經醫師公會評估，緩解退化性關節炎疼痛、含葡萄糖胺成分藥品的療效不明確，健保署決議取消給付31項相關藥品，給付價介於1.31元至32.2元，以維骨力（VIARTRIL-S）給付最高。

《蘋果》引述健保署醫審及藥材組專委黃兆杰說，根據健保署最新統計，今年1至6月全台約有12萬人有在使用含葡萄糖胺glucosamine成分藥品，花費約6000萬元，自10月起健保停止給付後，初估將影響12萬人。



黃兆杰表示，指示藥不需經醫師處方，民眾可自行到藥局購買。根據《健保法》指示用藥其實不應以健保給付，目前除確定停止給付的葡萄糖胺類藥物，健保署也將與各醫學會討論，並評估影響人數最少的指示用藥，來停止健保給付。



報導也指出，目前對膝關節炎治療有效的方式，包括肌力強化，也就是藉由運動強化股四頭肌、及腳掌肌力，已被證實確實對退化性關節炎有幫助；另外，近年剛起步的新療法--葡萄糖及PRP增生治療注射，也被認為有治療潛力。但相關實證研究，目前仍在進行中。