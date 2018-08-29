蔡英文：用國家力量跟決心　推動機械產業智慧化

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（29）日表示，政府將持續推動機械產業的智慧化，用整個國家的力量跟決心，協助產業繼續向上提升，並讓臺灣成為智慧機械跟製造的發展中心。

蔡總統週三上午出席「臺灣機器人與智慧自動化展覽開幕典禮」時表示，機器人和智慧自動化，已經是世界性的發展趨勢，「臺灣不只要跟上腳步，也要發展出我們獨特的優勢。」

蔡總統提及，隨著景氣回溫，去（2017）年臺灣機械產業的產值也正式破兆，成為臺灣的第三個兆元產業。

蔡總統接著指出，儘管具備完善的供應鏈體系及產業群聚效應，臺灣的機械產業面對未來的競爭需求，讓整個產業提升至智慧製造是「我們一定要走的方向」，為此政府積極推動機械產業的智慧化，「讓臺灣從原先的精密機械繼續提升為智慧機械，未來甚至可以整線、整廠輸出，讓臺灣成為智慧機械跟製造的發展中心。」

蔡總統表示，這些努力都是在傳達一個訊息，就是「我們不會對現在的景氣回溫而自滿，而是要用整個國家的力量跟決心，協助產業繼續走向高附加價值，繼續向上提升。」

此外，蔡總統也提及經濟部現行協助中小企業提升智慧製造的措施，包括到廠訪視診斷並提供協助，以及補助「智慧機上盒」的方案，讓中小企業將相關設備連上網路，加速智慧化的管理及生產。

亞洲工業4.0及智慧製造系列展於週四至9月1日在南港展覽館舉行，結合臺灣機器人與智慧自動化展、臺北國際物流及物聯網展、臺北國際模具及模具製造設備展、臺灣國際3D列印展，以及臺北國際數位化機械要素展。