Keyless免鑰匙啟動系統恐釀災　消基會籲車商加強警示系統

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）國內不少新車均採用「Keyless免鑰匙啟動系統」，然而美國已有13人，因引擎未關而一氧化碳中毒死亡，消基會呼籲應加強安全警示系統及明顯標語以防釀災。

消基會於今（29）日新聞稿中指出表示，5月中旬，美國傳出有13名汽車消費者，因為使用Keyless 免鑰匙啟動系統，意外因引擎未關閉，以致停放在室內汽車間的汽車持續怠速，導致一氧化碳（Co）濃度不斷升高，進而讓屋內的人員中毒死亡。

美國消費者團體已啟動團體訴訟，控告的廠商包括；BMW（含Mini）、賓士（Mercedes-Benz）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）、福特（FORD）、通用（GM）、本田（HONDA，含Acura）、現代（Hyundai，含KIA）、日產（NISSAN，含Infiniti）等10家業者。

消基會認為，加強keyless系統使用的警示系統，例如儀表板的明顯提示燈、警示聲或警語標示，就是必要的安全措施。目前各大汽車製造或進口商都是在車主手冊有加註注意事項或「警語」說明，包括馬自達汽車、福特六和汽車和汎德汽車公司。

消基會指出，攸關生命的安全措施永不嫌少，除了加裝各種安全警示設施或標示外，運用車鎖和引擎的連動設計，關門後一定時間無啟動設備即帶動引擎的關閉，不僅安全，也節約汽油和電力等能源的耗費，一舉兩得。