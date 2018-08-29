聯合國永續發展目標總共17項，而第6項就是「清潔飲水與衛生設施」，然而全世界因氣候變遷的關係陸續發生乾旱、暴雨等天然災害，因此許多國家的人民仍處在缺水可用的狀態，如南非開普敦就已經連續3年鬧乾旱，可用水量僅剩原來的1/4。南非總統西里爾·拉馬福沙(Cyril Ramaphosa)上任後就說，這是嚴重的問題。而南非政府原本計畫4月某一天為「歸零日」，也就是將都市全城數百萬的水龍頭關閉。

開普頓用水量不斷下降，並在供水不足時發展出因應措施，無論是從街道的用水量到每位居民的配給都有限制。但水源開發追不上人口的增加速度。為了提升可用水量，政府希望能透過海水淡化槽來因應，然而學者提出疑問「海水淡化後，是否足夠供給每位居民的用水呢」。而其他問題也急需解決，如垃圾與污染水源問題，但也衍伸出不少新的生活模式與消費方式，如研發乾式的料理、美容院給非洗頭的客人節水優惠等。

以國家發展的角度而言，台灣自然資源缺乏，但老天爺卻給我們一個不錯的資源「水」，因為我們的年雨量約2,500公釐，是位居世界第一。然而台灣分到的淡水與真正可用的只有21%的占比，其他都流失到海洋裡、成為地下水或是蒸發掉。與其他國家相比，如美國就擁有五大湖，這些淡水夠他們用24年，相對來說日本只可撐4個月，台灣則只有41天。所以台灣在水資源上如何永續發展，亦即這一代到下一代是否有相同的量可供使用，須透過每一代人的努力與延續作為。

台灣的水大都儲存在水庫，隨著淤積問題逐年嚴重，儲水量亦年年下降。影響除了在人民的生活起居上，還有大量用水的半導體等產業。根據國家災害防治中心評估，至2030年石門水庫會淤積量達48.6%，曾文水庫則為53%，若是把極端氣候納入估算的話，前者的淤積量會達到62%、後者為77%。台灣水庫目前尚缺乏自然保育的概念，為了種植經濟價值高的水果，果農會把原本種植在水庫旁的樹林砍伐後改種植果樹，於是間接的破壞水土保持。每逢下雨、颱風等山上的泥沙就隨著水流流進水庫裡，加上部分地區開放野外露營，許多污染逐漸影響水庫的水質。若政府不想花費龐大的經費進行水庫的清淤，我們必須呼籲「欲減緩水庫淤沙問題，則須停止水源源頭地區的開發，留給子孫乾淨的水資源，與維護生態永續發展，讓下一代有更好的水資源可以運用與發展」。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。