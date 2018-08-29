(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)近日網路通訊，愈來愈方便：除了傳送訊息外，更可以撥打免費網路電話。但非洲尚比亞認爲，這威脅到傳統電信業者的生存，因此將對撥打網路電話的行爲，課徵新稅。

美媒《Quartz》報導，尚比亞在上週，正式宣佈這項新稅，會透過電話和網路公司徵收，稅率是每天固定30恩韋（ngwee），相當於新台幣0.9元，不因用量變化。

尚比亞政府發言人強調，若尚比亞民衆繼續改用網路電話，則電話中心人員，以及其他相關傳統技術人員，將大量失去工作機會，並為美國或其他地方創造工作。因此爲了保護尚比亞本國就業機會，政府決定實施本稅。

Jobs such as call centre workers, talk time sellers, conventional call technicians will reduce drastically if more Zambians migrate to internet calls and create jobs in America and elsewhere.

Let's keep our jobs. Zambians need them. — Hon. Dora Siliya, MP (@Dora_Siliya) 2018年8月14日

《Quartz》介紹，尚比亞行動網路用戶，在2017年，從610萬人，減少為520萬人，顯示大部分民衆，無法負擔網路費用。當時，尚比亞政府表示，將採取新政策，讓更多人有辦法負擔網路費用。

不過，尚比亞政府說的和做的，似正好相反。一位尚比亞網路自由團體告訴《Quartz》，對網路電話課稅，會對企業家精神及創新，造成威脅，因爲許多年輕人，都是用網路平台，進行社會經濟活動。他質疑，尚比亞政府爲何要對已相當貧窮的民衆，課徵新稅，讓東西變得更貴。

尚比亞挖錢出奇招：開徵網路電話稅