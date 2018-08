尚比亞挖錢出奇招：開徵網路電話稅

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)近日網路通訊,愈來愈方便:除了傳送訊息外,更可以撥打免費網路電話。但非洲尚比亞認爲,這威脅到傳統電信業者的生存,因此將對撥打網路電話的行爲,課徵新稅。

美媒《Quartz》報導,尚比亞在上週,正式宣佈這項新稅,會透過電話和網路公司徵收,稅率是每天固定30恩韋(ngwee),相當於新台幣0.9元,不因用量變化。

尚比亞政府發言人強調,若尚比亞民衆繼續改用網路電話,則電話中心人員,以及其他相關傳統技術人員,將大量失去工作機會,並為美國或其他地方創造工作。因此爲了保護尚比亞本國就業機會,政府決定實施本稅。

Jobs such as call centre workers, talk time sellers, conventional call technicians will reduce drastically if more Zambians migrate to internet calls and create jobs in America and elsewhere.

Let's keep our jobs. Zambians need them.