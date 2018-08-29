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尚比亞挖錢出奇招：開徵網路電話稅

近日網路通訊，愈來愈方便：除了傳送訊息外，更可以撥打免費網路電話。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/29 11:54
臉書示意圖（美聯社提供）

臉書示意圖（美聯社提供）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)近日網路通訊，愈來愈方便：除了傳送訊息外，更可以撥打免費網路電話。但非洲尚比亞認爲，這威脅到傳統電信業者的生存，因此將對撥打網路電話的行爲，課徵新稅。

美媒《Quartz》報導，尚比亞在上週，正式宣佈這項新稅，會透過電話和網路公司徵收，稅率是每天固定30恩韋（ngwee），相當於新台幣0.9元，不因用量變化。

尚比亞政府發言人強調，若尚比亞民衆繼續改用網路電話，則電話中心人員，以及其他相關傳統技術人員，將大量失去工作機會，並為美國或其他地方創造工作。因此爲了保護尚比亞本國就業機會，政府決定實施本稅。

 

 

《Quartz》介紹，尚比亞行動網路用戶，在2017年，從610萬人，減少為520萬人，顯示大部分民衆，無法負擔網路費用。當時，尚比亞政府表示，將採取新政策，讓更多人有辦法負擔網路費用。

不過，尚比亞政府說的和做的，似正好相反。一位尚比亞網路自由團體告訴《Quartz》，對網路電話課稅，會對企業家精神及創新，造成威脅，因爲許多年輕人，都是用網路平台，進行社會經濟活動。他質疑，尚比亞政府爲何要對已相當貧窮的民衆，課徵新稅，讓東西變得更貴。

尚比亞挖錢出奇招：開徵網路電話稅
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