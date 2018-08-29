「全球氣候行動峰會」即將登場　美國大城市不缺席

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）即將在美國舊金山首次舉辦的「全球氣候行動峰會」(Global Climate Action Summit)，將吸引全球23座城市與區域代表一同出席，這也是自美國宣布《巴黎協定》後，最多美國城市出席相關活動的一次。

綜合外媒報導，全球23座城市與區域本(8)月28日先行共同簽署一份聯合聲明，並承諾和2015年相比，到2030年減少50%的垃圾掩埋與焚化量及提升70%的回收率。

依此，從五個歐洲城市、八個美國城市，到杜拜、東京、多倫多等全球各大城市所代表的1億5000人口，到2030年人均產生的廢物量也將減少15%。據C40聯盟的統計，應可望節省8700萬噸廢棄物，同時減少大量溫室氣體的排放。

據《舊金山新聞》(San Francisco Chronicle)報導，一連三天的「全球氣候行動峰會」自9月12日開始將在舊金山舉行，前副總統艾爾·高爾(Al Gore)、黑猩猩專家珍·古德(Jane Goodall)和演員亞歷·鮑德溫(Alec Baldwin)等環保著名人士都將出席這場盛會，並鼓勵從地方展開「氣候行動」。

至於為何為選擇在舊金山舉辦，主辦單位表示，是因為20年前這座城市當時採用黑、藍、綠等彩色垃圾箱，鼓勵居民透過垃圾分類減少垃圾量。如今，更進一步鼓勵居民將可回收物和食物殘渣從垃圾中分離出來，這項開創性計劃正在朝著新的里程碑邁進。

然而，市政府官員還希望居民們可以「不要產生任何垃圾，或者至少盡可能減少垃圾的產生」，基於這樣的行為，舊金山官員希望能推廣到世界各地，讓其他城市也加入他們的行列。因此，在下個月即將舉的全球氣候行動峰會上，他們將宣傳這項「零廢棄物倡議」，期望可以減少垃圾掩埋場所產生的溫室氣體排放量。

自去(2017)年總統川普宣布退出《巴黎協定》以來，把全球氣溫升幅控制在工業革命前的攝氏2度內目標已變得更加艱難。不僅扭轉了前總統歐巴馬時代所提出的「限制吸熱氣體的政策」，還讓美國占世界排放量的17%左右。

由於沒有聯邦政府領導，舊金山峰會的組織者希望在城市，州和其他地方政府以及企業之間推出各種舉措。在下個月的峰會上，華盛頓、費城、波特蘭與舊金山等美國大城市與世界其他城市都將齊聚在舊金山出席「全球氣候行動峰會」。而身為C40氣候領導小組(C40 Cities Climate Leadership Group)主席、亦是法國巴黎市長安娜．伊達戈（Anne Hidalgo）亦將會出席。