波音：未來20年亞洲將需240000名機師

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《BBC》報導，波音公司預測，在未來20年內，亞太地區將需要大量的機師、技術員和空服員。

為了因應亞太地區的經濟發展，國外旅遊人數激增，在2037年前，將會再需要240,000名機師和317,000名空服員，而中國就佔了半數以上的需求。

波音公司預測，對於機師的需求，中國為128,500名，東南亞48,500名，而南亞則是42,750名。

可以預見的是，亞太地區將也會成為領頭羊，帶動全球飛機的購買量。