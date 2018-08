波音：未來20年亞洲將需240000名機師

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)根據《BBC》報導,波音公司預測,在未來20年內,亞太地區將需要大量的機師、技術員和空服員。

為了因應亞太地區的經濟發展,國外旅遊人數激增,在2037年前,將會再需要240,000名機師和317,000名空服員,而中國就佔了半數以上的需求。

波音公司預測,對於機師的需求,中國為128,500名,東南亞48,500名,而南亞則是42,750名。

可以預見的是,亞太地區將也會成為領頭羊,帶動全球飛機的購買量。

We are predicting that over 1/3 of the demand for #pilots, technicians and cabin-crew will be in the Asia Pacific region. Tag a friend who might be interested! RELEASE: https://t.co/Z4CQOoK9qI #BoeingGlobalServices pic.twitter.com/jliH3SfPOo