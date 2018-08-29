  1. 首頁
  2. 國際

波音：未來20年亞洲將需240000名機師

還在找工作嗎？來當機師吧！

By 洪晨芳,台灣英文新聞－編輯
2018/08/29 11:28
機師示意圖

機師示意圖

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《BBC》報導，波音公司預測，在未來20年內，亞太地區將需要大量的機師、技術員和空服員。

為了因應亞太地區的經濟發展，國外旅遊人數激增，在2037年前，將會再需要240,000名機師和317,000名空服員，而中國就佔了半數以上的需求。

波音公司預測，對於機師的需求，中國為128,500名，東南亞48,500名，而南亞則是42,750名。

可以預見的是，亞太地區將也會成為領頭羊，帶動全球飛機的購買量。
機師
亞太

相關新聞

機師工會釀罷工 華航長榮籲理性
機師工會釀罷工 華航長榮籲理性
2018/07/28 16:58
陣陣南風吹！國立台灣藝術教育館「亞太當代藝術」展至9月
陣陣南風吹！國立台灣藝術教育館「亞太當代藝術」展至9月
2018/07/26 17:55
20國農漁牧專家齊聚台灣　「亞太區農業技術展覽暨會議」開幕
20國農漁牧專家齊聚台灣　「亞太區農業技術展覽暨會議」開幕
2018/07/26 14:27
川金會結束　誰在幕後偷笑？
川金會結束　誰在幕後偷笑？
2018/06/19 15:57
接受澳媒專訪　吳釗燮：美日紐澳臺應合作　制衡中國勢力
接受澳媒專訪　吳釗燮：美日紐澳臺應合作　制衡中國勢力
2018/06/18 17:37