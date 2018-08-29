(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)委内瑞拉經濟持續惡化，導致愈來愈多民衆，選擇逃離家園，前往鄰近國家。媒體報導，目前已經有大約230萬名委内瑞拉人，逃亡出國，相當於一個台北市的人口蒸發。

美媒《Quartz》報導，聯合國指出，從2014年以來，委内瑞拉逃亡出國的民衆，大約佔總人口7%，也就是230萬人，他們大多前往臨近的哥倫比亞、厄瓜多、巴西、以及秘魯，讓該地區出現難民危機。

委内瑞拉難民（美聯社）

對此，這些國家也開始採取政策，試圖抑制難民繼續入境。報導舉例，秘魯修正委内瑞拉民衆入境資格：先前委内瑞拉民衆，只要持身份證，就可入境，但現在秘魯要求出示有效護照。

秘魯官員確認委内瑞拉難民相關文件（美聯社）

另外，根據《Quartz》，厄瓜多也想用秘魯的招式，減少難民移入，但一位法官表示，這違反安第斯共同體保障的移動自由，因此只好作罷。厄瓜多表示，目前每天大約有4000人入境，並形成「人道走廊」，因爲委内瑞拉民衆往往會借道厄瓜多，從哥倫比亞前往秘魯。

巴西也曾想進行類似行動，但和厄瓜多一樣，遭到法院阻擋。

委内瑞拉巴西邊境地區（美聯社）

委内瑞拉民衆逃離家園的根本原因，是該國噩夢性的通貨膨脹，而總統馬杜洛，也試圖以改革貨幣的方式，解決此問題，但成效似乎不彰。

請回顧前情提要：委内瑞拉貨幣改革砍5個零 新鈔可能不夠用

《日本經濟新聞》報導，根據當地民衆常用的地下匯兌資訊系統，該國貨幣玻利瓦，目前和美元的匯率，是一美元兌84.31玻利瓦，與剛實施完貨幣改革時的一美元兌59.21玻利瓦相比，又貶了29%。

《日本經濟新聞》介紹，目前委内瑞拉首都地下市場米價，是實施貨幣改革前的2倍，而牛肉則是3倍。報導認爲，主要原因是貨幣貶值，及物資匱乏等通貨膨漲的根本原因，未能得到解決，且新貨幣無法廣泛在市場流通。

委内瑞拉ATM顯示無鈔可用（美聯社）

對此，馬杜洛繼續出招，宣佈新設部長，負責加強控制國内物價，並給家戶補貼。《日本經濟新聞》直言，委内瑞拉政府，似乎沒有想要解決問題，因爲管制經濟和撒錢行爲，正是導致貨幣貶值及通貨膨脹的原因。

另外，根據《日本經濟新聞》，一位住在委内瑞拉首都的民衆表示，從下午開始，已經停電超過5小時，完全沒有恢復供電的跡象，可見連載首都，日常生活需求都無法得到滿足。

被委内瑞拉政府收歸國有後的工廠的慘狀（圖片來源：美聯社）

委内瑞拉的經濟情況，也造成年輕一輩，開始對自己母國喪失希望。

《Quartz》介紹，一份今（2018）年3月的報告介紹，有53%的委内瑞拉年輕人，希望永久移民國外。

委内瑞拉總統馬杜洛（圖片來源：美聯社）

委内瑞拉經濟崩潰民衆逃國外 一個台北市的人口蒸發

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