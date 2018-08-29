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台灣印尼產學交流合作 科技部助設科研中心

台東大學南島文化中心與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學簽訂合作備忘錄。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/08/29 11:49
科技部助台印產學合作（照片來源：Universitas Tanjungpura）

科技部助台印產學合作（照片來源：Universitas Tanjungpura）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台東大學南島文化中心受科技部補助，與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學 (Universitas Tanjungpura) 簽訂合作備忘錄，致力推動台灣印尼學術、培育、創新等面向的交流。

因應政府新南向政策，科技部鼓勵國內產學機構，前往東南亞及南亞國家設置「海外科學研究與技術創新中心」，以增進我國與他國間的科學研究與技術創新的交流機會。

國內大專院校及學術研究機構在科技部的鼓勵下，由台東大學南島文化中心領軍，與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學 (Universitas Tanjungpura) 簽訂合作備忘錄，於近日在印尼西加里曼丹省首府坤甸市(City of Pontianak) 舉行「東南亞族群文化與社會科研中心」掛牌揭幕儀式，致力推動台印學術、教學、培育、創新等面向的交流合作。

「東南亞族群文化與社會科研中心」計畫由國立台東大學南島文化中心維運，攜手國立高雄科技大學海洋及漁業資源，以及靜宜大學社會資訊研究專業教師組成團隊，以「台灣原住民與印尼人口絕大多數同屬南島語系族群」為研究切入點，並以在地研究及資訊蒐集為基礎，發揮「以學促產」的功能，協助台灣企業在印尼進行投資及技術創新研發。

科技部表示，透過補助台東大學於印尼設置的「海外科學研究與技術創新中心」，為台印尼的學術交流寫下嶄新的一頁，相信在海外科研中心辦公室的持續推動下，將可建立良善、雙向的產學交流，並以創新合作模式，作為未來拓展與其他區域的大學學術合作的發展基礎。

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