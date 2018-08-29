台灣印尼產學交流合作 科技部助設科研中心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台東大學南島文化中心受科技部補助，與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學 (Universitas Tanjungpura) 簽訂合作備忘錄，致力推動台灣印尼學術、培育、創新等面向的交流。

因應政府新南向政策，科技部鼓勵國內產學機構，前往東南亞及南亞國家設置「海外科學研究與技術創新中心」，以增進我國與他國間的科學研究與技術創新的交流機會。

國內大專院校及學術研究機構在科技部的鼓勵下，由台東大學南島文化中心領軍，與印尼西加里曼丹省丹絨布拉大學 (Universitas Tanjungpura) 簽訂合作備忘錄，於近日在印尼西加里曼丹省首府坤甸市(City of Pontianak) 舉行「東南亞族群文化與社會科研中心」掛牌揭幕儀式，致力推動台印學術、教學、培育、創新等面向的交流合作。

「東南亞族群文化與社會科研中心」計畫由國立台東大學南島文化中心維運，攜手國立高雄科技大學海洋及漁業資源，以及靜宜大學社會資訊研究專業教師組成團隊，以「台灣原住民與印尼人口絕大多數同屬南島語系族群」為研究切入點，並以在地研究及資訊蒐集為基礎，發揮「以學促產」的功能，協助台灣企業在印尼進行投資及技術創新研發。

科技部表示，透過補助台東大學於印尼設置的「海外科學研究與技術創新中心」，為台印尼的學術交流寫下嶄新的一頁，相信在海外科研中心辦公室的持續推動下，將可建立良善、雙向的產學交流，並以創新合作模式，作為未來拓展與其他區域的大學學術合作的發展基礎。