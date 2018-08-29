新南向電子商務！貿協攜手PChome泰國館推免運活動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）外貿協會攜手PChome於泰國建立「PChome Thai台灣館」，推出Knock Knock Taiwan線上免運服務，讓電子、美妝、運動等商品打入泰國市場。

外貿協會已先後與越南Tiki、印尼Blibli平台合作，看準東南亞跨境電商商機，日前宣布於泰國當地的PChome Thai電子商務平台，聯手建立「PChome Thai台灣館」，將台灣電子、美妝、母嬰、運動休閒商品行銷至泰國。

外貿協會表示，與PChome Thai電子商務平台攜手，將邀集台灣的店家，直接於PChome Thai「台灣館」開店，搭配一站式跨境交易解決方案，提供中小企業更友善的跨境電商經營環境，讓台灣店家跨境做生意就像做國內生意一樣簡單。

另外，外貿協會表示，此次「PChome Thai台灣館」從8月27日起至11月上旬將推出「Knock Knock Taiwan」泰國線上免運購物節，讓泰國民眾輕鬆下單，商品免運從台灣跨境送貨到府，提升台灣數位銷售的好感體驗及知名度。



面對跨國物流等多樣問題，PChome Thai提出的解決方案包含集貨轉運國際物流、賣家貨款金流服務、雙語介面雙語客服、當地行銷服務及免費開店服務等，協助將台灣中小型企業的商品行銷泰國。



另外，「泰國台灣形象展」由經濟部國際貿易局、外貿協會及泰國台灣商會聯合總會主辦，將在8月30日至9月1日於泰國曼谷國際貿易展覽中心展出，其中「台灣新創電商館」將展出多項「PChome Thai台灣館」裡獲泰國民眾好評的產品，透過線上線下整合以及掃描QR Code下單，並結合「Knock Knock Taiwan」泰國線上免運服務，方便雙方交易往來，此免運活動將持續到11月。