從64死變2975死？波多黎各嚴重低估瑪麗亞颶風災情

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《BBC》報導，波多黎各官方政府近日表示，去（2017）年的瑪麗亞颶風，所造成的死亡人數，將由64人上修到2975死，是原本預估數值的將近50倍。

波多黎各是美國在加勒比海地區的一個自由邦（境外領土）。

自風災襲擊以來，波多黎各一直嘗試重建基礎設施和全國電力網，但是基於資金不足，使得波多黎各到現在，缺電情形依然嚴重，四周一片漆黑。

美國喬治華盛頓大學公共健康學院，日前獲授權調查瑪麗亞風災，並在最新發表的報告中指出，在風災過後的半年內，與瑪麗亞颶風相關的死亡人數，居然高達2975人。而官方原本預估的64人，只涵蓋了因風災而造成直接死亡的人數，卻嚴重忽略因缺水缺電而不幸喪生的民眾。

然而，為什麼會有如此懸殊的數據差異呢？根據報告指出，極有可能是因為當地醫療水準低下，醫生缺乏知識判斷死者死因，是否與風災有關，才會造成統計上的疏失。

事實上，波多黎各一直試著向美國國會，爭取1390億美元的重建資金，但川普卻視若無睹。川普甚至遭人批評，在德州和佛羅里達發生風災時，展現極為關切的態度，但波多黎各有難時，卻置之不理。