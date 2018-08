從64死變2975死？波多黎各嚴重低估瑪麗亞颶風災情

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)根據《BBC》報導,波多黎各官方政府近日表示,去(2017)年的瑪麗亞颶風,所造成的死亡人數,將由64人上修到2975死,是原本預估數值的將近50倍。

波多黎各是美國在加勒比海地區的一個自由邦(境外領土)。

自風災襲擊以來,波多黎各一直嘗試重建基礎設施和全國電力網,但是基於資金不足,使得波多黎各到現在,缺電情形依然嚴重,四周一片漆黑。

美國喬治華盛頓大學公共健康學院,日前獲授權調查瑪麗亞風災,並在最新發表的報告中指出,在風災過後的半年內,與瑪麗亞颶風相關的死亡人數,居然高達2975人。而官方原本預估的64人,只涵蓋了因風災而造成直接死亡的人數,卻嚴重忽略因缺水缺電而不幸喪生的民眾。

然而,為什麼會有如此懸殊的數據差異呢?根據報告指出,極有可能是因為當地醫療水準低下,醫生缺乏知識判斷死者死因,是否與風災有關,才會造成統計上的疏失。

事實上,波多黎各一直試著向美國國會,爭取1390億美元的重建資金,但川普卻視若無睹。川普甚至遭人批評,在德州和佛羅里達發生風災時,展現極為關切的態度,但波多黎各有難時,卻置之不理。

