歐洲麻疹疫情創10年新高 這7國疫情嚴峻

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）歐洲今年上半年麻疹病例近41000例，更創下10年來記錄，疾管署提醒麻疹傳染力強，建議民眾可接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，降低感染風險。

近期歐洲多國出現麻疹疫情，其中以烏克蘭逾23,000例為最多，其次為塞爾維亞逾5,000例，另法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞均報告1,000例以上；英國英格蘭疫情持續，今年累計約800例，3成病例分布於首都倫敦；羅馬尼亞今年累計約600例。

由於俄羅斯、喬治亞等兩國近期病例數多，基於當地感染風險增加，疾管署即日起提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。此外，我國鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數較多，且持續有病例發生。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共19國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾病管制署表示，麻疹傳染力強，提醒民眾如需前往流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，降低感染風險。出國期間應留意手部衛生，出入公共場所戴口罩；返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史。