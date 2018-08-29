姚、蘇首合體出奇招　台北果菜批發市場清晨5點拜票

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）距離11月地方首長大選只剩三個月，民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌今（29）日清晨5點首度合體，選在批發市場中元節後第一天開市，共赴萬大路漁產批發市場、第一果菜批發市場向攤商拜票，搶收傳統市場選票。

兩人在接受媒體聯訪後，便進入果菜批發市場拜票，祝福攤適生意興隆賺大錢、盼能牽成支持。

自由報導，姚文智今比原定時間提早抵達，與黨籍台北市議員參選人顏聖冠、劉耀仁、吳沛憶、新北市議員參選人戴瑋姍、張維倩，先在漁產批發市場門口等候蘇貞昌到來，蘇的座車抵達後，姚上前接待，兩人握手致意，隨即接受媒體聯訪。

談到首度與姚文智同台，蘇貞昌說，自己參選台北縣長時，每次都要來這拜訪，內行人都知道這裡有許多新北市民，今天又是中元節後第一天開市，我們就來和攤商朋友加油，謝謝他們辛苦，同時也和姚文智還有黨籍議員參選人，大家一起努力。

蘇也補充說，雙北雖然在不同行政區，其實大家都生活在一起，一起努力讓生活更好。

談到中央官員指農場災情損失沒有畜牧嚴重，蘇貞昌提到，極端氣候天災頻傳，因此政府更有責任讓災害減輕，而當災害發生時候，全國同胞應該大家一體關心，多為災民打氣鼓勵，並給予幫忙，少一點政治口水。