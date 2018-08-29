法環境部長直播辭職  痛陳環保工作進展牛步

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）行事高調的法國環境部長余洛，28日在直播廣播節目上痛陳國家對環保議題並未採取有力行動，並直接宣布辭職。對高舉環保旗幟的總統馬克宏而言，這突如其來的舉措，不啻是一記重擊。

《美聯社》報導，余洛（Nicolas Hulot）坦言事先並未向妻子或總統告知他有意辭職，令在場所有人傻眼，主持人甚至問他，「你確定嗎？」

長年投注環保工作的余洛不滿法國在綠色議題上裹足不前，而他也無力帶來改變，萬念俱灰，不如求去。「我不想再欺騙自己了。」他說。「地球已變成一座烤爐，自然資源正在竭盡，生物多樣性正如陽光下的融雪，我們卻未以優先要務視之。」

當初馬克宏（Emmanuel Macron）欽點余洛擔任環境部長，就是為了塑造法國作為全球環保先鋒的形象，同時對漠視氣候變遷的美國總統川普形成一股抗衡力量。

余洛批評法國政府過於短視，只著重應付眼下壓力，卻未設法以長遠角度扭轉對環境的破壞。

人在丹麥的馬克宏，對麾下大將掛冠求去一事做出回應，他為政府之努力辯護，稱法國做得比誰都多，呼籲外界展現耐性，「這不是一天兩天就能贏得的戰爭。」

隨著馬克宏支持率降至低點，批評者也趁機對他大書特書。左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在推特貼文批，「馬克宏主義」（Macronism）正在崩解。

余洛與法總統馬克宏（右）（美聯社）