臺美日智庫辦理　印太安全對話明登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）由臺灣、美國、日本三方智庫共同舉辦的「印太安全對話」將於週四（30）在臺北登場，此次會議以共同推動自由與開放的印度太平洋區域為題，邀請到曾任美國北大西洋公約組織（NATO）及白宮國安部門的資深官員發表演講。

外交部表示，此次辦理印太安全對話是期盼藉由臺、美、日國會議員及國內外學者間的對話，凸顯臺灣在維持印太區域秩序上的正面積極角色。

外交部指出，此次會議特別邀請北大西洋公約組織盟軍最高司令部前司令史塔福（James G. Stavridis）上將，以及白宮前副國安顧問薛德麗（Nadia Schadlow），分別擔任開幕典禮及午餐專題的演講人。

根據外交部，史塔福上將將從海權角度分析印太地緣政治及臺灣的角色，而薛德麗則將分享她親身參與川普（Donald Trump）政府印太戰略決策的觀察，說明印太戰略思維所提供的機會。

主辦單位也邀請臺灣、美國、日本、澳洲、印度的國會議員或學者專家，針對印太區域在安全及經濟面向所遭遇的挑戰，以及如何維持區域內自由、開放的法治秩序等議題交換意見。

此次會議由外交部委託兩岸交流遠景基金會、新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作辦理。