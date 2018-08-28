8/30開學日是否延後？！　教育部: 受災學校均能正常開學

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「0823 豪雨」使得南部地區遭豪大雨強襲，造成南部地區嚴重災情。由於雨勢來得又急又大，因此該地區學校校舍也都受到損害。

教育部今(28)日指出，本次災損學校包含國中、小及高中，全國共532校受災，災損金額估計約新臺幣2.6億元，大部分校舍主要為教室、跑道受損，進水、漏水亟需要清理修繕等，尚無涉建築物安全。

教育部呼籲，請各直轄市、縣市政府協助做好校園恢復工作。此外，教育部葉俊榮部長及國教署邱署長26日曾至高雄市及台南市勘災，隨即提撥4,878萬補助款協助縣市政府所轄各校緊急搶修及整修經費。

教育部長葉俊榮（前右2）26日南下高雄到旗山國中勘災。中央社

國教署所轄國、私立高級中等學校，也由國教署派員勘查後立即補助，使教學活動能迅速回復正常運作。

國教署邱乾國署長於今（28）日，再度到台南啟智學校勘災表示，以30日開學為目標，目前掌握全國亦可全數如期開學。惟因豪雨持續，如有個別學校因交通和或淹水等安全顧慮，在易地開學也有困難的情況下，學校可有擬定補課機制，延後開學的彈性措施。

教育部特別清查，災損學校開學前整備現況，經與各地方政府教育局(處)確認，本次「0823豪雨」中受災學校均能正常開學，未影響教師教學。目前經查嘉義縣過溝國中及龍崗國小校園仍淹水，惟學校刻正緊急抽水，預判應可以讓學生順利到校開學。

教育部強調，此次水災，雖使部分學校校舍遭受損害，但各級學校師長皆以無私奉獻的精神，清查校舍毀損狀況、復原整理教學場地，重新佈置教室，迎接學生開學。校園到處都能發現師長們默默奉獻的身影，以提供同學完善教學環境而努力，使學校儘速復原，讓學生安心、家長放心繼續就學。