光頭造型最好？！從沒想過「這些」也可以是影響第一印象的關鍵！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）「人不可貌相，海水不可斗量。」但你知道嗎？人們在第一眼的時候就會對一個人打下「印象分數」，因此商業新聞媒體《Buisness Insider》替大家整理，初次見面對方對你的「印象」有哪些，讓大家無論在面試、認識新朋友、甚至與對方家長吃飯時，有方可循！

1.你是否值得信任

(圖片來源：Pexels)

人們會在10分之1秒以內判定你是否值得信任。

普林斯頓研究人員讓第一組受試大學生在100毫秒內，評估演員面孔的吸引力、能力、喜歡程度、侵略性和可信度，而第二組受試大學生，可以依自己習慣的時間步調來評估。

他們發現其他的指標會因花費時間長短而有所不同，但可信度這個指標卻差異不大。

2.你的身分地位

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一項荷蘭的研究指出，人們通常會認為穿著名牌服飾的人有著較高的社經地位，像是穿著名牌Lacoste或是Tommy Hilfiger品牌的衣服。

3.你的性傾向

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人們或許可以在20分之1秒內知道一個人的性取向。

華盛頓研究發現，女性性傾向比男生還要容被分辨出來。在三分之二的情況下，他們可以準確地辨識出該名女性是同性戀或是異性戀；至於男性性傾向準確率僅57%。

4.你是否聰明

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一個2007年的研究發現，說話時看著對方的眼睛，可以有效提升你「看起來」的聰明程度，除此之外，帶著厚厚的眼鏡談話也很有幫助！

5.你的私生活如何

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一項英國的研究指出，因著刻板印象，普遍人認為身上有刺青的女生較沒有吸引力、而且可能有嚴重酗酒問題、或是私生活比起他人來得混亂。

在英國，有刺青的女生常會被歸類於Ladette文化「Ladette」是指那些性格狂躁、喜愛喧鬧的年輕女性，

6.你是否強勢

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一項賓夕法尼亞大學的研究發現，剃光頭的男生會讓他們「看起來」比實際身材更高佻、更強勢、更有力。

7.你是否成功

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如果你想要看起來成功，請購入一套訂製西裝！

在英國和土耳其的一項研究中，受試者只用了5秒就判斷出，照片裡的男人是穿著訂製西裝還是現成套裝。除此之外，他們還發現，人們認為穿著訂製西裝的人看起來比較成功。

8.你的工作表現如何

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在2011年的一項加拿大研究中，研究人員請大學生們，從穿著正式和休閒的男模特照片中判斷，這個人在各種工作中的表現將會是如何。

研究結果指出，他們認為穿著整齊的人會賺更多的錢，且更快地得到升遷機會。

9.你是否冒險犯難

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在達勒姆大學的一項研究中，研究人員讓學生觀看一支記錄26人走路的影片，其中有些人步態悠閒有些則是很拘謹。

研究發現，學生會將步態悠閒者與外向、冒險畫上等號；拘謹則是被聯想為神經質。

雖然上述這些方法可以提升他人第一眼對你的評價，但要真正讓別人對你讚譽有加，長時間的經營才是上策。所以在改變自己的穿著風格、走路姿勢、甚至是髮型前，不如先有顆上進且負責任的心！

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