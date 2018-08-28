3D電腦模擬 精準重建兒童頭部畸形

家長們都希望小孩有個漂亮的頭形，因此會去特別注意小孩睡姿。 但其實有些小孩是因為罹患「顱縫早閉症」而導致頭部畸形， 造成前額三角形或前後徑很長的船型頭等。傳統必須手術矯正的方式 因為手術時間長，風險較高； 林口長庚醫院引進3D電腦模擬技術並積極應用， 精準重建兒童頭部畸形。一位罹患顱縫早閉症的3歲羅小弟， 在長庚接受這項手術後，已順利康復， 讓家長終於放下心中的一塊大石頭。

林口長庚醫院整形外科盧亭辰醫師表示，人類頭骨上的顱縫， 分為前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫。 其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合， 其他顱縫都要到成年之後才會癒合，提前癒合就稱之為「 顱縫早閉症」。亞洲人的發生率約為3/10000， 大約1年有40-50人，較西方人罕見。依據不同的顱縫早閉， 會有不同的頭型，例如：前額顱縫早閉會造成前額三角的頭型，單側 冠狀顱縫早閉會造成大小眼、鼻樑歪斜，矢狀顱縫早閉會造成前後徑 很長的船型頭。

羅小弟今年3歲，從出生後就被媽媽發現頭形怪怪的， 額頭及頭頂很凸，兩側較扁，前後徑很長， 所以媽媽讓羅小弟留長長的頭髮來修飾頭形。 直到羅小弟去年因某次感冒被帶到診所就診， 才有醫師發現他頭型異常，建議到林口長庚醫院兒童整形外科就診。 經由電腦斷層檢查，確診羅小弟罹患的是矢狀顱縫早閉症。

盧亭辰醫師指出，這類型的顱縫早閉佔所有顱縫早閉症的50%， 多發生在男寶寶上，跟遺傳無關。 雖然羅小弟除了頭形異常之外沒有其他問題， 但是顱縫早閉會限制腦的發展空間，可能造成腦壓上升， 進而影響兒童智力及發展。因此顱縫早閉症的治療目的， 就在於擴增腦容量，避免因顱縫早期癒合造成寶寶腦發展的限制， 同時也在矯正異常的頭形，避免將來因頭部畸形而影響美觀。

由於羅媽媽發現羅小弟在手術前常常喊頭痛， 盧亭辰醫師也透過與神經外科吳杰才醫師的跨科諮詢，建議採行「 全顱骨塑型術」。不過傳統的全顱骨塑型術因為手術範圍大、 失血量多，手術風險相對高。 雖然此種手術方式在國外是對於3歲矢狀顱縫早閉症的標準治療方法 ，在台灣卻鮮少醫師進行。

林口長庚紀念醫院自2013年引進3D電腦模擬技術並積極應用， 透過術前規劃，讓手術結果更精準，並且節省手術時間。 因此整形外科以跨領域、跨科別的合作方式，替羅小弟進行手術。 手術前，由神經外科「擴增實境研究室」 的工程師先在電腦上進行模擬手術， 然後利用3D列印把手術導板印製出來。手術中， 手術導板可用來指引切骨以及組裝頭骨，神經外科醫師負責切骨， 整形外科醫師負責組裝頭骨。手術時間約4至5小時完成， 比傳統手術縮短一半以上的時間，而且大幅減少術中失血情形。 術後住院約1週即可出院。

病患接受這項手術後， 可能會有些頭骨不平整以及頭皮疤痕處長不出毛髮等後遺症。 林口長庚整形外科顱顏中心應用此技術已廣泛運用在顱顏面畸形、 咬合不正及外傷性顏面骨折的病患身上；顱缝早閉因案例發生較少， 從去年2017年底開始應用，至今已有5位病童受惠。

盧亭辰醫師指出，電腦模擬並非百分之百精準， 仍會有因個別差異所造成的誤差， 且手術前電腦模擬需要醫師與工程師多次的討論跟規劃， 至少需時2週至1個月的準備時間，因此較緊急的患者較不適用， 也不適用於無法取得電腦斷層影像原始檔案的患者。

盧亭辰醫師強調，目前大多數顱縫早閉症的病童， 都是因為語言肢體發展遲緩而去求診， 但顱縫早閉症的手術黃金時間通常在3歲以前， 因為腦容量在3歲時已發展約成人的9成，年紀越大手術會越困難， 失血越多，併發症也越多，成效也較差。 目前世界上大型醫學中心普遍建議最佳手術時間在於1歲左右， 因此早期發現、選擇最適合的手術方式， 仍然是治療此類病童的重要原則。

兒童頭部畸形發生的原因很多， 為避免影響寶寶腦部發育及外形美觀， 建議家長一旦發現寶寶頭形有些異樣，就應儘速就醫， 即早接受治療與矯正。