3D電腦模擬 精準重建兒童頭部畸形

家長們都希望小孩有個漂亮的頭形，因此會去特別注意小孩睡姿。但其實有些小孩是因為罹患「顱縫早閉症」而導致頭部畸形，造成前額三角形或前後徑很長的船型頭等。傳統必須手術矯正的方式因為手術時間長，風險較高；林口長庚醫院引進3D電腦模擬技術並積極應用，精準重建兒童頭部畸形。一位罹患顱縫早閉症的3歲羅小弟，在長庚接受這項手術後，已順利康復，讓家長終於放下心中的一塊大石頭。
林口長庚醫院整形外科盧亭辰醫師表示，人類頭骨上的顱縫，分為前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫。其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其他顱縫都要到成年之後才會癒合，提前癒合就稱之為「顱縫早閉症」。亞洲人的發生率約為3/10000，大約1年有40-50人，較西方人罕見。依據不同的顱縫早閉，會有不同的頭型，例如：前額顱縫早閉會造成前額三角的頭型，單側冠狀顱縫早閉會造成大小眼、鼻樑歪斜，矢狀顱縫早閉會造成前後徑很長的船型頭。
羅小弟今年3歲，從出生後就被媽媽發現頭形怪怪的，額頭及頭頂很凸，兩側較扁，前後徑很長，所以媽媽讓羅小弟留長長的頭髮來修飾頭形。直到羅小弟去年因某次感冒被帶到診所就診，才有醫師發現他頭型異常，建議到林口長庚醫院兒童整形外科就診。經由電腦斷層檢查，確診羅小弟罹患的是矢狀顱縫早閉症。
盧亭辰醫師指出，這類型的顱縫早閉佔所有顱縫早閉症的50%，多發生在男寶寶上，跟遺傳無關。雖然羅小弟除了頭形異常之外沒有其他問題，但是顱縫早閉會限制腦的發展空間，可能造成腦壓上升，進而影響兒童智力及發展。因此顱縫早閉症的治療目的，就在於擴增腦容量，避免因顱縫早期癒合造成寶寶腦發展的限制，同時也在矯正異常的頭形，避免將來因頭部畸形而影響美觀。
由於羅媽媽發現羅小弟在手術前常常喊頭痛，盧亭辰醫師也透過與神經外科吳杰才醫師的跨科諮詢，建議採行「全顱骨塑型術」。不過傳統的全顱骨塑型術因為手術範圍大、失血量多，手術風險相對高。雖然此種手術方式在國外是對於3歲矢狀顱縫早閉症的標準治療方法，在台灣卻鮮少醫師進行。
林口長庚紀念醫院自2013年引進3D電腦模擬技術並積極應用，透過術前規劃，讓手術結果更精準，並且節省手術時間。因此整形外科以跨領域、跨科別的合作方式，替羅小弟進行手術。手術前，由神經外科「擴增實境研究室」的工程師先在電腦上進行模擬手術，然後利用3D列印把手術導板印製出來。手術中，手術導板可用來指引切骨以及組裝頭骨，神經外科醫師負責切骨，整形外科醫師負責組裝頭骨。手術時間約4至5小時完成，比傳統手術縮短一半以上的時間，而且大幅減少術中失血情形。術後住院約1週即可出院。
病患接受這項手術後，可能會有些頭骨不平整以及頭皮疤痕處長不出毛髮等後遺症。林口長庚整形外科顱顏中心應用此技術已廣泛運用在顱顏面畸形、咬合不正及外傷性顏面骨折的病患身上；顱缝早閉因案例發生較少，從去年2017年底開始應用，至今已有5位病童受惠。
盧亭辰醫師指出，電腦模擬並非百分之百精準，仍會有因個別差異所造成的誤差，且手術前電腦模擬需要醫師與工程師多次的討論跟規劃，至少需時2週至1個月的準備時間，因此較緊急的患者較不適用，也不適用於無法取得電腦斷層影像原始檔案的患者。
盧亭辰醫師強調，目前大多數顱縫早閉症的病童，都是因為語言肢體發展遲緩而去求診，但顱縫早閉症的手術黃金時間通常在3歲以前，因為腦容量在3歲時已發展約成人的9成，年紀越大手術會越困難，失血越多，併發症也越多，成效也較差。目前世界上大型醫學中心普遍建議最佳手術時間在於1歲左右，因此早期發現、選擇最適合的手術方式，仍然是治療此類病童的重要原則。
兒童頭部畸形發生的原因很多，為避免影響寶寶腦部發育及外形美觀，建議家長一旦發現寶寶頭形有些異樣，就應儘速就醫，即早接受治療與矯正。