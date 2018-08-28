好市多商品出包：冷凍鮮蝦含禁藥  酪梨鎘含量超標

（台灣英文新聞／食安組 綜合報導）衛福部食品藥物管理署，今（28）日公布邊境查驗不合格名單，其中好市多（Costco）從美國進口的「INDEX FRESH」牌酪梨和從泰國進口的冷凍生蝦，皆不合格。

綜合《蘋果》與《聯合報》報導，「INDEX FRESH」牌酪梨已經連續兩週出包，衛福部食藥署上周才檢出致癌重金屬「鎘」含量超標，今日居然又再檢出「鎘」含量高達0.07ppm，超過0.05ppm的上限。鎘是世衛組織公告的一級致癌物，易致肺癌與前列腺癌，長期暴露則會造成腎毒性與骨頭病變，如日本之前發生過的鎘米中毒「痛痛病」事件。

「INDEX FRESH」牌酪梨，重金屬「鎘」含量超標（圖片來源：衛福部食藥署提供）

至於泰國進口的冷凍鮮蝦，據報導，則被檢出含有致癌性的動物用藥「硝基呋喃」代謝物，短期可能產生噁心、嘔吐、皮膚過敏、氣喘等急性症狀，長期則可能導致卵巢癌風險提升，並增加肝臟損害與生殖危害，如子宮萎縮、睪丸退化或胎兒死亡等。

泰國進口的冷凍鮮蝦，含有致癌性的動物用藥「硝基呋喃」代謝物（圖片來源：衛福部食藥署提供）

據報導，食藥署表示，由於「INDEX FRESH」牌酪梨半年內有兩批不合格，未來針對此產品的查驗將提升為逐批查驗，而已經查驗出包的產品，也已全數銷毀或退貨，並未流入市面，也請民眾不用過度恐慌。