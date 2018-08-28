民權大橋沉陷逾30公分　北市新工處：目前狀態趨穩定

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市新工處維護工程科長王志良今(28)日說，銜接松山區與內湖區的民權大橋，從民國71年落成迄今36年以來慢慢沉陷，至今陷落30幾公分。不過，目前民權大橋狀態已趨於穩定，會持續監測及調整路面。

《自由》報導，民進黨市議員周柏雅質疑，民權大橋位於土壤液化高潛勢區，且銜接松山區與內湖區。至今民權大橋沉陷30多公分，工務局卻沒有整修、補強等具體作法。周柏雅認為，市府怕處理後會造成大塞車，進而影響選情，卻不顧市民安全。



不過中央社引述王志良說，民權大橋71年落成，逐年慢慢往下沉陷，36年來已沉陷30幾公分。但新工處從102年起，每年進行2次監測，沉陷狀態已趨於穩定。



圖為民權大橋橋墩柱彩繪 (圖片來源: 市府新工處官網)

王志良說，今年8月起改自動監測，在橋上架設儀器，透過無線傳輸進行24小時監控。以目前狀況來說，民權大橋安全性沒有問題，僅有行車舒適性的問題。後續將調整路面做改善。



他也表示，民權大橋陷落與所處在土壤液化高潛勢區無關，而是接近松山區某處施工時採用懸臂工法，導致出現伸縮縫，加上混凝土潛變，才造成下陷。



台北市長柯文哲上午受訪時表示，民權大橋為內湖區進出的重要交通動脈，如何處理仍在思考。

由於義大利北部熱那亞市(City of Genoa )，在當地時間8月14日，發生一座有51年歷史的橋樑突然崩塌，累計造成43人死亡的慘劇(如下圖)，因而引起市議員關切北市民權大橋的安全問題 。

義大利北部熱那亞市，在當地時間8月14日，發生橋樑崩塌慘劇，累計造成43人死亡。美聯社