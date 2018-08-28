首先，撇開是否掛羊頭賣狗肉的問題，光從中國人在全球廣設「孔子學院」一事看，中國人好像對孔子是很尊敬推崇的；矛盾的是，喜歡把一些普通名詞當專有名詞用的中國人，卻似乎把孔老夫子念茲在茲的「必也正名乎」完全置之腦後不當回事。

可不是嗎？Google「大陸英文」四個字，出現的是mainland（大陸）、continent（大陸，洲，陸），那來的China（大陸）？普通名詞 mainland、continent，再怎麼扯也不能扯成專有名詞China吧？中國把自己稱「大陸」，那一天中國人發起神經病，據以宣稱全球歐洲、非洲、亞洲、大洋洲、北美洲、南美洲 及南極洲等大陸都是「中國固有領土」、「神聖領土不可分割的一部分」，豈不成為世界級笑話？

另外，這個世界有個國家叫中華人民共和國，簡稱中國，卻沒有一個國家叫「中國大陸」或「大陸」的；為表尊重，中國就中國，台灣人不要再「中國大陸」或「大陸」如何如何了！

江、河、海、洋，都有「兩岸」：鴨綠江，是中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國之間的一條界江；台灣和中國，隔著台灣海峽遙遙相對；分隔歐、亞兩洲陸塊的博斯普魯斯海峽，其兩岸的陸塊組合的城市就是眾所週知的伊斯坦堡。職是，「兩岸關係」，指的是長江、黃河兩岸居民的關係？還是中、朝兩國人民的關係？還是住在博斯普魯斯海峽兩岸的伊斯坦堡土耳其人的關係？是台灣海峽此岸的台灣和彼岸的中國的關係、還是太平洋這端的台灣和另一端的美國的關係？

跟把「中國」、「台灣海峽兩岸」模糊成「大陸」、「兩岸」異曲同工的是：殖民統治台灣超過一甲子的中國國民黨，寧將自己模糊為「國民黨」，也不願意將該黨簡稱為「中國黨」，以名正言順、強調凸顯其來自中國！更阿Q的是，自己不願冠上「中」字就罷了，卻又強逼在台灣土生土長的中國鋼鐵、中華郵政、中華航空不可去中國（中華）化，改名為台鋼、台郵、台航！

至於許多運動賽事出現的Chinese Taipei用語，因為指涉的選手都不具中國籍身分，許多人也不是台北市民，Chinese用得莫名其妙、Taipei用得其妙莫名！既然當今全世界沒有一個國家名叫Chinese Taipei，也沒有一個政府機構或城市名叫Chinese Taipei，這種不倫不類的名稱，台灣人要大聲對它說：不！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）