文化部推流行音樂新南向　首波搶攻馬來西亞、泰國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）文化部今（28）日宣布啟動「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，協助台灣流行業者拓展音樂市場，首站針對馬來西亞及泰國。

配合新南向政策，文化部影視局今年首度辦理「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，帶領台灣業者赴馬來西亞及泰國進行商務交流、藝人展演活動及媒合會等。不僅要協助業者開拓新南向市場，更期許台灣流行樂成為國家文化標誌。

文化部影視局表示，將舉行「台馬音樂人交流會」、「台泰音樂人交流會」等活動，首站將於9月2日至5日前往馬來西亞參訪，有將近50名流行音樂產業人士參與交流，並將於9月3日晚間在「吉隆坡表演藝術中心」（KLPAC）舉辦台灣之夜。

台灣歌手金曲歌王陳建年、潛力新聲柯智棠，及城市唱作女生吳汶芳，將與馬來西亞當地歌手REZA SALLEH共演交流。主辦單位表示，一開放索票就造成轟動，不到一天即索取一空。

此外，在11月將由Matzka、四分衛以及白目樂隊三組樂團前往泰國曼谷，與泰國當地知名電台 CAT RADIO合作，參加深受當地年輕人喜愛的Cat Expo音樂節，並與泰國當紅樂團Retrospect交流演出。屆時也將有流行音樂業者組團隨行，參訪泰國重要音樂品牌及展演空間，開拓合作機會。