移民署：跨國婚姻「二要三多」維護自身權利    

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）立法委員羅致政今（28）日上午召開記者會，指出跨國婚媒詐騙案件猖獗，實屬移民署查緝不嚴所致。移民署對此表示根據統計，過去10年因違法從事跨國婚姻媒合裁罰案件共477件，其中8成屬於個人刊登廣告而被裁罰的案件，將持續偵辦，並將非法廣告納入檢舉項目並提高金額，鼓勵民眾舉報。移民署也提醒民眾牢記「二要三多」並積極維護自身權益。

2007年12月公佈修正的《入出國及移民法》第58條增訂跨國婚姻媒合者，應取得移民署許可，根據統計，2009至2018年6月止，違反從事跨國婚姻媒合裁罰案件共477件，其中有383件是屬於個人因期約報酬及刊登廣告而被裁罰的案件，佔裁罰案件8成。

移民署表示，目前跨國婚媒實體廣告已減少，但因社會趨向網路世界，日常社交仰賴網站、臉書或LINE等社群軟體的民眾越來越多，衝擊實體查察作為，將持續精進相關網路偵辦技巧，並將研議修正舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法，將非法廣告納入檢舉項目及提高金額，鼓勵民眾踴躍檢舉。

移民署特別提醒有意尋求跨國婚媒的民眾，務必要牢記「二要三多」以維護自己的權益，「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，無論以何種方式認 識外國對象，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。