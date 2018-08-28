妊娠憂鬱  恐致嬰兒腦部發育異常

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）妊娠婦女萬不可輕忽心理疾病的影響。最新研究顯示，孕婦若出現憂鬱或焦慮症狀，恐會影響嬰兒腦部發展。

《路透》報導，研究人員針對101名女性進行問卷調查，詢問其臨產前三個月的憂鬱及躁鬱症狀。整體而言，6名女性嚴重憂鬱，5名中度憂鬱，42名輕微憂鬱。

待嬰兒一個月大時，對其進行腦部斷層掃描。結果發現，妊娠期間罹患中度或重度憂鬱的女性，孩子腦部結構也出現了變化。

研究主筆人、威斯康辛大學麥迪遜分校的Douglas Dean III表示，這意味著孕婦憂鬱與嬰兒腦部白質組織異常有所關聯。男女腦部異變模式有別，可能是因為男孩與女孩的發育軌跡、早期生活經驗皆不同。

此外，孕期憂鬱的女性，孩子也可能因為體重過輕而需要加護治療。若未適時介入，憂鬱孕婦可能食慾不佳、不定期進行產檢，最嚴重的甚至會出現自殺傾向。

本次研究的限制在於，無法確切找出孕婦憂鬱症是如何直接影響嬰孩腦部、情緒與行為發展。另一方面，也未持續追蹤長大後這些孩子的腦部變化，或者孕婦若在妊娠期間接受憂鬱症治療，是否會連帶影響寶寶的腦部發展。

然而，研究仍凸顯了妊娠心理健康的重要性，若出現憂鬱時儘速介入，或可降低生出不健康寶寶的風險。