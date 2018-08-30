驚艷！泰國鬥魚化身華麗舞者　泰攝影師專注捕捉震撼之作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）泰國攝影師 Visarute Angkatavanich在商業設計領域有20年的工作經驗，於自家近距離拍攝的「泰國鬥魚」系列作品獲得高度關注及討論，將寵物魚搖身一變成為曼妙的舞者，並將作品集結成冊於網路販售。



（照片來源：Visarute Angkatavanich）

根據Weird專訪， Visarute表示很喜歡看游來游去的鬥魚靜止的那一刻，時間似乎瞬間凝結，簡單而美好的力量聚焦在如舞者般的鬥魚身上。

為了捕捉到好畫面，拍攝事前準備及過程都不得馬虎，Visarute使用高規格 Nikon D800相機及微距鏡頭於自家拍攝，事前必須確保水質純淨及玻璃透明，然而，萬事俱備後最重要的就是耐心。

Visarute表示，因為要盯著鬥魚們看長達數小時，所以首先，要先幫自己找一個絕佳的位置跟一張舒適的椅子，他接著透露秘訣，如果等待的過程中你開始分心想別的事情，那就會錯過完美的畫面，所以，一心一意的專注在拍攝物上，是很重要的。

擁有商業廣告設計背景的 Visarute表示，選角魚類的過程很像在挑選模特兒，價錢最高不一定是最適合你拍攝的對象，我一直在找最有趣的那一隻，有時候，好不容易終於找到想拍攝的對象，但它卻硬生生的被別的客人買走，那可以讓我難過一整天。

身為一名專業商業攝影師，平時對於廣告的畫面構圖都十分堅持，舉凡色彩、字型、選角等，都必須要與客戶溝通，然而利用閒暇之餘完成的作品，卻讓Visarute覺得十分自由，可以很輕鬆的依照個人喜好及直覺進行，他表示終於可以隨心所欲了！

然而，或許是因為攝影師平時對自我品質的嚴格把關，以及客戶對於良好作品的堅持，觀眾才有辦法大飽眼福，我們一起來看這些讓人嘖嘖稱奇的作品，如果喜歡也可於網路上購買他的攝影書。



（照片來源：Visarute Angkatavanich）



（照片來源：Visarute Angkatavanich）



（照片來源：Visarute Angkatavanich）



（照片來源：Visarute Angkatavanich）



（照片來源：Visarute Angkatavanich）