面對中國經濟挑戰　AIT處長：持續與臺發展夥伴關係

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國在臺協會處長酈英傑今（28）日在一場智慧城市論壇中表示，中國是臺美共同面臨的經濟挑戰，在美國主張自由及開放的印太區域的同時，美國將持續與臺灣發展經濟夥伴關係。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）、美國創新中心（American Innovation Center）和臺灣創意設計中心週二共同舉辦「智慧城市－未來交通的新趨勢」專題論壇，除了邀請到UBER（臺灣優步）首席運營長Barney Harford演講，臺北市長柯文哲、經濟部政務次長曾文生等人也出席開幕式。

▶︎ 美國在臺協會處長酈英傑與臺北市長柯文哲出席「智慧城市－未來交通的新趨勢」專題論壇開幕式（照片來源：中央社提供）

酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，臺灣是全球半導體產業的領袖，使得中國想方設法地試圖吸納臺灣的人才，而中國竊取智慧財產權及強迫技術移轉等扭曲市場的手段，也正是臺美共同面臨的經濟挑戰。

酈英傑進一步指出，「我們不得不適時採取行動來勸阻那些忽視國際規範和原則的人」，因為美國致力於開放市場及自由貿易，「我們能夠維護國際法治秩序的唯一方法就是積極地去捍衛它。」

提及臺灣正積極推動基礎建設與能源轉型，以及發展數位經濟，酈英傑指出，美國希望能協助臺灣推動前瞻基礎建設計畫及「5＋2」產業創新計畫，也盼在臺灣轉型成無核家園的過程中，和臺灣合作滿足其能源需求。

酈英傑也表示，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上個月在印太商業論壇所言，美國對自由及開放的印太區域有明確的願景，「這也是我們每天為增進與臺灣的夥伴關係上所積極努力的目標。」

臺北市長柯文哲致詞時則表示，臺北市的願景就是成為一個宜居永續的城市，要達到這個目標，臺北必須要發展智慧城市，「作為一個智慧城市，交通的確是很重要的成分」。

柯文哲接著指出，臺北市政府的交通政策有四個原則，包括共享、綠能、e化、安全。提及YouBike是「臺北市的驕傲」，柯文哲指出，臺北市在共享交通運輸系統中，還將持續積極發展共享機車、共享汽車，以及共享停車位。

柯文哲也表示，去（2017）年臺北市車禍死亡人數創近50年來最低，這是因為市政府推動鄰里交通改善計畫效果顯著，「看起來好像沒有什麼，可是有做鄰里交通改善計畫的里，相對於以前，車禍傷亡人數降低百分之47」，因此市政府將繼續擴大推行計畫，「我相信到整個臺北市456個里，鄰里交通改善計畫全部完成的時候，我們的車禍人數會繼續下降。」